L’américain HP a dévoilé un nouveau moniteur pour PC. Baptisé Omen X 27, l’écran arbore une dalle TN de 27 pouces compatible HDR. Sa principale particularité est toutefois de conjuguer une définition 2K WQHD (2560 par 1440 pixels) à une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz pour une réactivité optimale sur les titres compétitifs, notamment.

De quoi est capable la technologie TN lorsqu’on la pousse dans ses derniers retranchements ? HP s’est visiblement posé la question. Le constructeur californien vient d’annoncer son Omen X 27, équipé d’une dalle TN WQHD et 240 Hz. Le moniteur est destiné à rejoindre dès septembre le modèle Omen X 25, proposé à 550 dollars / 630 euros. Le modèle 27 pouces qui nous intéresse aujourd’hui sera pour sa part vendu à partir de 650 dollars aux Etats-Unis, et donc à plus de 700 euros en France selon toute logique.

Un écran taillé pour faire cracher leurs tripes aux RTX 2080 SUPER et 2080 Ti

Au delà des spécificités mentionnées plus haut, le nouveau moniteur de HP affiche un temps de réponse de 1 ms, une compatibilité avec les standards HDR et AMD FreeSynch 2. Le fabricant fait en outre mention d’une luminosité maximale établie à 400 nits, pour une couverture à 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Ce dernier point fait du Omen X 27 une perle rare, puisque la restitution des couleurs n’est pas vraiment le fort des dalles TN en temps normal. Notons enfin la présence d’une entrée DisplayPort, d’une entrée HDMI et de deux ports USB 3.0 sur l’écran.

1440p + 240 Hz oblige, il faudra miser sur une carte graphique haut de gamme pour exploiter les pleins potentiels du Omen X 27. Une RTX 2080 / 2080 SUPER voire une RTX 2080 Ti seront à envisager pour espérer jouer aux derniers titres en 2K, tout en passant le cap des 144 Hz pour tutoyer les 240 Hz permis par le moniteur. Une fréquence de rafraîchissement que les cartes graphiques plus modestes pourraient toutefois être en mesure d’approcher en 2K sur des titres compétitifs peu gourmands, comme CSGO ou Overwatch.