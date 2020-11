Nouvelle claque chez Nvidia, la RTX 3060 Ti plus rapide qu’une 2080 SUPER

La GeForce RTX 3060 Ti est bien partie pour être l’élue de Nvidia sur le milieu de gamme. Avec un tarif pressenti à moins de 400 euros, la RTX 3060 Ti remplacera d’ici quelques semaines l’actuelle RTX 2060 SUPER en développant des performances supérieures à celles d’une RTX 2080 SUPER.

Nvidia enterre un peu plus les performances de sa précédente génération de cartes graphiques (Turing). La marque au caméléon a fourni à quelques sites spécialisés un premier tableau comparatif des performances de sa future RTX 3060 Ti face aux RTX 2060 SUPER et RTX 2080 SUPER. On y découvre la généreuse puissance de feu de la prochaine carte milieu de gamme de Nvidia, sur une dizaine de jeux lancés en 1440p. Nvidia précise avoir réalisé ces tests en conservant les fréquences de base de la RTX 3060 Ti de référence, tandis que les trois cartes testées étaient couplées à un processeur Intel Core i9-10900K pour les besoins des benchmarks.

Fort des résultats obtenus, le groupe estime que sa nouvelle carte abordable est 1,4 fois plus puissante que la RTX 2060 SUPER. De manière plus symbolique, on retiendra surtout que la RTX 2080 SUPER est égalée ou battue à tous les coups par la RTX 3060 Ti. De quoi rendre obsolète celle qui était il y a quelques mois encore l’un des fleurons du fabricant californien.

Nvidia ne dévoile pas encore les spécifications de sa RTX 3060 Ti

Comme le précise VideoCardz, Nvidia n’a pas encore dévoilé les spécifications techniques de sa RTX 3060 Ti. On profite néanmoins d’une date de sortie désormais officiellement fixée au 2 décembre prochain. Le média spécialisé relaie par ailleurs deux photos (ci-dessous) de la version ASUS TuF Gaming de la carte, qui a déjà été livrée à certaines boutiques. Elle arbore un design basé sur trois ventilateurs, équivalent à celui qu’ASUS propose déjà pour la mouture TuF de la RTX 3070.

De manière plus terre à terre, les benchmarks présentés par Nvidia à quelques sites spécialisés opposent la RTX 3060 Ti à la RTX 2080 SUPER dans trois scénarios différents : en rastérisation (rendu classique des jeux sans le ray tracing), avec le ray tracing et en calcul. Dans les trois cas, la 3060 Ti bat la 2080 SUPER avec une avance de quelques pourcents.

Toujours selon VideoCardz, la RTX 3060 Ti serait équipée elle aussi de 8 Go de mémoire vidéo GDDR6, mais se contenterait de modules à 14 Gbps (contre 15 Gbps pour la 2080 SUPER). Autre différence entre les deux cartes : le nombre plus faible de RT cores sur la RTX 3060 Ti (38 ici contre 48 sur la 2080 SUPER). Des lacunes compensées par l’apport de la nouvelle architecture Ampère… mais aussi par un tarif nettement plus abordable, estimé à moins de 400 euros.