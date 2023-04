Frandroid recrute un·e journaliste automobile électrique en alternance

Vous êtes la référence parmi vos ami·e·s et votre famille pour recommander les meilleures voitures électriques à acheter au meilleur prix ? Vous vous intéressez à l'automobile, aux nouvelles technologies et au numérique ? Frandroid ouvre un nouveau poste de journaliste en alternance spécialisé automobile électrique : peut-être pour vous ?

Média tech francophone de référence, Frandroid souhaite compléter son équipe. Nous recherchons donc un·e journaliste en alternance spécialisé·e dans l’automobile électrique, capable de couvrir, sous forme d’articles et de vidéos, les sujets liés à l’automobile traités par Frandroid.com.

Vous êtes passionnés par l’automobile et les nouvelles technologies ? L’innovation sans limite des voitures électriques n’a plus de secret pour vous ? Vous êtes à l’aise pour expliquer un sujet technique à une personne qui découvre le domaine ? Ce poste est peut-être fait pour vous.

L’enjeu écologique est bien entendu primordial. Notre rôle est d’accompagner au mieux les consommateurs désireux de se tourner vers une mobilité plus propre, et moins dommageable pour la planète. C’est aussi conseiller le juste produit répondant aux besoins du lectorat, pour limiter le cycle de renouvellement.

Le profil recherché

Nous recherchons une personne avec une forte appétence pour l’automobile électrique, avec le goût du conseil juste et capable d’anticiper les différents besoins autour d’une même catégorie de produits. D’un naturel curieux et débrouillard, vous serez intégré·e en alternance au sein de la rédaction de Frandroid pour l’épauler dans la rédaction d’articles, d’essais et de dossiers.

Vous êtes en recherche d’une alternance en bachelor ou en master, d’un naturel curieux et débrouillard, vous serez intégré·e au sein de la rédaction pour agrandir et consolider l’expertise de Frandroid sur ses sujets de prédilections. En tant qu’alternant, vous serez accompagné dans votre montée en compétences.

Lors de cette montée en compétences, vous pourriez être amené·e à travailler sur d’autres formats comme la vidéo, le live Twitch. Vous pourriez aussi être amené·e à couvrir des évènements comme des salons ou des présentations de produits dans différents pays.

Pour réussir à ce poste, quelques compétences sont requises :

Affinité très prononcée pou l’automobile électrique et les nouvelles technologies ;

Sens du relationnel ;

Une bonne organisation ;

Esprit d’équipe ;

Force de proposition et créativité ;

Anglais lu, écrit et parlé de préférence ;

Orthographe irréprochable.

Précisons que le télétravail partiel est possible selon votre degré d’autonomie. Ce poste est par ailleurs ouvert aux personnes en situation de handicap, bien que l’immeuble de la rédaction ne soit pas adapté aux PMR. Salaire à déterminer selon le profil.

Pour consulter l’annonce complète et postuler, rendez-vous directement sur Welcome To The Jungle :

Rejoignez-nous !

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.