Frandroid recrute un·e Responsable Actualités (en CDI)

Frandroid ouvre un nouveau poste en CDI ! Tentez votre chance pour peut-être rejoindre l'équipe en tant que Responsable Actualités.

Des tests, des guides d’achat, des bons plans, des sélections, des dossiers… la ligne éditoriale de Frandroid est complète et variée, avec de nombreuses typologies d’articles. Mais s’il y en a une qui revêt une importance toute particulière, c’est bien l’actualité, puisque c’est pour elle que nos lecteurs et nos lectrices les plus fidèles reviennent quotidiennement nous lire.

C’est pourquoi nous cherchons à nous améliorer en la matière en recrutant un·e Responsable Actualités.

Description du poste

Chez Frandroid, le/la responsable actualités a pour mission de réaliser une veille sur l’actualité tech, de répartir leur traitement entre les différents membres de l’équipe (dont elle ou lui) ainsi que les pigistes disponibles et relire les articles.

Il/elle doit s’assurer, en collaboration avec la rédaction en chef, que les angles des articles sont pertinents et pourront être accessibles et intéressants pour une large audience. Les articles doivent respecter la rigueur journalistique, la déontologie, ainsi que les normes typographiques et SEO établies par la rédaction.

Le profil recherché

Pour cela, nous recherchons une personne avec une forte appétence pour les produits high-tech et le numérique, avec déjà des connaissances solides en la matière. Vous êtes d’un naturel curieux et débrouillard, vous serez intégré·e au sein de la rédaction pour assurer une veille quotidienne et rédiger des articles répondant aux exigences de qualité de Frandroid.

Vous pourriez par ailleurs être amené·e à travailler sur d’autres formats comme la vidéo YouTube et le live Twitch.

Pour réussir à ce poste, quelques compétences sont requises :

Affinité très prononcée pour les nouvelles technologies ;

Sens du relationnel ;

Une bonne organisation ;

Esprit d’équipe ;

Force de proposition et créativité ;

Anglais lu, écrit et parlé de préférence ;

Orthographe irréprochable.

Précisons que le télétravail partiel est possible.

Pour consulter l’annonce complète et postuler, rendez-vous directement sur Welcome To The Jungle :

Postuler sur Welcome to the Jungle

