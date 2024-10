Les trois premiers mois sont offerts pour ce forfait mobile responsable et solidaire de 80 Go

Source, filiale de Bouygues TĂ©lĂ©com, est un opĂ©rateur qui permet Ă ses utilisateurs de convertir leurs Go non consommĂ©s en dons pour des associations. Les clients pourront ainsi le faire avec le forfait 4G 80 Go Ă 10 euros par mois, et la bonne nouvelle, c’est que trois mois sont actuellement offerts pour toute souscription.

Responsable et solidaire : voici comment Source, une filiale de Bouygues TĂ©lĂ©com, prĂ©sente son forfait mobile 4G 80 Go. Cet opĂ©rateur, qui propose une enveloppe de donnĂ©es assez gĂ©nĂ©reuse, a un fonctionnement qui tranche avec bien d’autres sur le marchĂ© : il permet Ă ses clients de convertir leurs Go non consommĂ©s dans le mois en dons pour diverses associations, grâce Ă son partenariat avec Lilo, un moteur de recherche français et solidaire. Pour convaincre plus d’utilisateurs Ă rejoindre ses rangs, et ainsi leur permettre de faire de bonnes actions tous les mois, Source offre actuellement trois mois avec son forfait 80 Go, affichĂ© le reste du temps Ă 10 euros par mois.

Que propose ce forfait Source ?

80 Go de 4G en France mĂ©tropolitaine et 10 Go depuis l’Europe et les DROM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

La possibilité de soutenir des associations grâce aux Go non consommés

Actuellement, trois mois sont offerts avec le forfait 4G 80 Go de Source, affiché ensuite à 10 euros par mois.

Un forfait complet

Ce forfait Source met donc Ă disposition une enveloppe de 80 Go de 4G, amplement suffisante pour celles et ceux qui ont une utilisation modĂ©rĂ©e d’Internet chaque mois, mais qui souhaitent pouvoir de temps en temps visionner quelques Ă©pisodes de sĂ©rie en streaming ou scroller sur les rĂ©seaux sociaux chaque jour, et mĂŞme de faire un peu de partage de connexion ponctuellement. On leur conseille tout de mĂŞme de se connecter au Wi-Fi dès que possible, pour Ă©conomiser quelques Go. D’ailleurs, sachez que le forfait est bloquĂ© Ă 80 Go, ce qui Ă©vite tout risque de hors forfait qui pourrait coĂ»ter cher. Mais si besoin, vous pourrez toujours recharger ce forfait en Go directement depuis l’application. Par ailleurs, notez que ce forfait propose aussi 10 Go de donnĂ©es consommables depuis l’Europe et les DROM.

Le forfait comprend Ă©galement les appels, SMS et MMS illimitĂ©s depuis et vers la France mĂ©tropolitaine, ainsi que les appels et SMS illimitĂ©s depuis l’Europe et les DROM vers la France mĂ©tropolitaine. Source Ă©tant une filiale de Bouygues TĂ©lĂ©com, les clients de l’opĂ©rateur pourront profiter d’un très bon rĂ©seau national qui : en 4G, Bouygues couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP.

Sans engagement, mais très engagé

Le vrai plus de Source, c’est son partenariat avec Lilo, un moteur de recherche français et solidaire qui finance des projets environnementaux et sociaux. Concrètement, avec son forfait, Source permet Ă ses clients de convertir les Go non consommĂ©s dans le mois en « gouttes », comptabilisĂ©es dans l’application, qu’ils peuvent ensuite verser chaque mois Ă une ou plusieurs associations. Un Go Ă©conomisĂ© Ă©quivaut Ă 20 gouttes.

Ainsi, si vous consommez 30 Go dans le mois, vos 50 Go restants représenteront 1 000 gouttes. Les dons ainsi récoltés grâce à ce système de gouttes peuvent être reversés par Lilo à de très nombreuses associations. Les gouttes permettent par exemple de financer des fauteuils-lits pour les familles de malades dans des hôpitaux, de soigner des animaux de la SPA, de lutter contre la déforestation ou encore de soutenir les populations vulnérables à la suite de catastrophes humanitaires.

Notez que vous devrez rajouter 9 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

