Frandroid recrute : rejoignez une équipe de passionné(e)s de tech

Vous rêvez de transformer votre passion pour la technologie en carrière ? Frandroid, le leader français des médias tech, vous ouvre ses portes avec deux postes en alternance à pourvoir.

Vincent et Omar

Chez Frandroid, nous sommes bien plus qu’un simple site d’actualités tech. Nous sommes une équipe de passionné(e)s, toujours à l’affût des dernières innovations technologiques, des voitures électriques les plus impressionnantes, et des smartphones les plus révolutionnaires.

Notre mission ? Couvrir les lancements et événements tech à travers le monde, tester les derniers produits tech, et surtout, guider nos lecteurs et lectrices dans la jungle des produits tech. Cela fait beaucoup de tech. Car oui, notre objectif ultime est de vous aider à dénicher la perle rare : le bon produit tech, au bon prix, sans mauvaises surprises.

Aujourd’hui, nous avons une bonne nouvelle à partager avec vous : nous recrutons ! Deux postes en alternance sont actuellement ouverts au sein de notre équipe. C’est l’occasion rêvée de transformer votre passion pour la tech en véritable métier.

Les deux postes ouverts

Premier poste à pourvoir : Alternant(e) Rédacteur(trice) Tech et Smartphone. Si vous êtes incollable sur les derniers processeurs mobile, que vous savez distinguer un écran AMOLED d’un LCD les yeux fermés (difficile, n’est-ce pas ?), et que l’idée de passer vos journées à tester les derniers smartphones vous fait saliver, ce poste est fait pour vous.

Vos missions seront variées : rédaction d’actualités, réalisation de tests, création de dossiers thématiques, et même participation aux grands événements du secteur comme le MWC. Cerise sur le gâteau : vous aurez l’opportunité de collaborer avec notre équipe vidéo pour produire du contenu sur YouTube.

Deuxième poste à pourvoir : Alternant(e) Rédacteur(trice) CM. Ici, pas besoin de connaître par cœur les caractéristiques du dernier iPhone, mais il faut avoir le sens de la formule qui tue et savoir surfer sur les tendances des réseaux sociaux.

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de faire rayonner Frandroid sur tous les réseaux sociaux. Avec plus d’un million d’abonnés à gérer, autant vous dire que vous ne risquez pas de vous ennuyer. Au programme : rédaction de posts, animation de notre communauté de geeks, et collaboration étroite avec nos équipes édito et vidéo.

On cherche quelqu’un qui aime échanger, qui sait jongler entre Twitter, TikTok, Discord, Instagram, Facebook et compagnie, et qui a un petit faible pour les mèmes tech.

Et si aucun de ces postes ne vous correspond, mais que vous avez quand même envie de rejoindre l’aventure Frandroid… Nous avons aussi un formulaire pour les candidatures spontanées, que vous cherchiez un poste à plein temps ou une collaboration en freelance. N’hésitez pas si vous cherchez un stage pour 2025, nous n’avons pas de stagiaire actuellement dans l’équipe.