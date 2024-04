Frandroid, c’est plus qu’un média : c’est le 1ᵉʳ média tech en France

Frandroid est devenu le média de référence de la tech, quelle que soit la marque, l'OS ou l'écosystème. Notre mission est de suivre l'actualité tech au quotidien, découvrir les dernières innovations et faire les achats les plus intelligents, malins et durables. Nous sommes fiers de constater que nous avons réussi à atteindre cet objectif, mais nous ne nous arrêtons pas là.

Chaque mois, nous apprenons une nouvelle qui nous remplit de fierté : Frandroid est le leader des médias tech selon Médiamétrie, l’organisme indépendant qui mesure les audiences. Cette récompense mensuelle est le fruit d’un travail acharné et d’une stratégie de contenu pensée pour répondre aux besoins de tous les technophiles.

Depuis janvier 2023, nous sommes fiers de constater que notre travail est récompensé par des audiences en constante progression. Jusqu’à 29 millions de pages vues par mois, plus de 2,1 millions de fans sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo, plus de 6,7 millions de visiteurs uniques par mois en France selon Médiamétrie : ces chiffres témoignent de l’engagement et de la fidélité de notre communauté. Nous sommes reconnaissants envers chacun d’entre vous pour votre soutien et votre confiance, et nous continuerons à travailler dur pour vous offrir le meilleur de l’actu tech.

Mais au-delà des chiffres et des statistiques, cette réussite est avant tout celle de notre communauté. C’est grâce à vous, lecteurs fidèles et passionnés de tech, que Frandroid est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Nous tenons donc à vous remercier chaleureusement pour votre soutien et votre confiance.

Une transformation réussie

En 2019, Frandroid a entamé une véritable transformation pour devenir le média de référence de la tech, quelle que soit la marque, l’OS ou l’écosystème. Notre mission : proposer un espace de qualité pour suivre l’actualité tech au quotidien, découvrir les dernières innovations et faire les achats les plus intelligents et durables. Pour choisir le meilleur produit tech selon vos besoins et votre budget, Frandroid est également la référence. Nos tests et comparatifs indépendants vous aident à faire le bon choix parmi une large sélection de produits : smartphones, PC, montres, écouteurs, TV, claviers, consoles, drones… il y en a pour tous les goûts ! Sans oublier, des bons plans avec une équipe qui les sélectionne avec une idée en tête : les meilleurs produits aux meilleurs prix !

Nous sommes fiers de constater que nous avons réussi à atteindre cet objectif.

Mais nous ne nous arrêtons pas à l’information de qualité. Frandroid, c’est plus qu’un média : c’est une communauté de passionnés de tech qui échange, débat et partage ses connaissances. En 2024, nous avons pour ambition de donner encore plus de voix à notre communauté et de créer des espaces de discussion et de partage encore plus riches. En parallèle, nous investissons toujours autant dans la vidéo, avec une équipe talentueuse qui produit du contenu de qualité sur YouTube, TikTok et Twitch.

Pour finir, nous devons dire un mot sur notre dernier projet : Survoltés, notre média dédié à la voiture électrique, la mobilité urbaine électrique et connectée et l’énergie. Depuis juillet 2023, Survoltés vous propose de suivre l’actualité de la mobilité électrique et de l’énergie, et dedécouvrir les dernières innovations en la matière. Notre objectif : vous aider à passer à une mobilité plus durable et plus respectueuse de l’environnement, sans compromis sur le style et le confort. On vous en reparle très vite pour notre premier anniversaire, mais on peut déjà vous dire que Survoltés est une franche réussite !

Pour aller plus loin

Découvrez Survoltés, le nouveau média 100 % électrique par Frandroid

Pour assurer cette position de leader des médias tech qui nous rend si fiers, Frandroid va continuer à évoluer et à investir pour vous offrir le meilleur de la tech, quel que soit votre niveau de connaissance ou votre budget. Nous sommes déterminés à rester le média de référence, pour vous et avec vous.

Merci encore pour votre soutien et votre confiance. Nous avons hâte de continuer à partager notre passion de la tech avec vous dans les années à venir !