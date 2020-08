Frandroid cherche son/sa Responsable éditoriale produits (en CDI)

Frandroid embauche ! Si vous connaissez la Tech sur le bout des doigts, que vous savez bien écrire et savez mener une équipe, vous êtes peut-être la personne que nous recherchons.

Frandroid compte aujourd’hui parmi les médias francophones incontournables lorsqu’il est question de high-tech. Actualités, tests, dossiers, bons plans et guides d’achat sont au cœur de notre ligne éditoriale pour aider nos lecteurs et lectrices à déchiffrer le marché, à en comprendre ses subtilités et savoir comment choisir et trouver les bons produits aux meilleurs prix au moment de faire un achat.

Orienté à l’origine autour du smartphone et d’Android plus particulièrement, Frandroid traite aujourd’hui de nombreux autres sujets avec le même sérieux et la même expertise. Pour accompagner cette ouverture vers de nouvelles thématiques et la croissance qui l’accompagne, nous recherchons une personne passionnée par la Tech capable de transmettre notre passion commune avec les mots justes, tout en respectant les valeurs d’indépendance et de transparence du média afin de prendre la tête de la rubrique « produit » de Frandroid.

Votre mission si vous l’acceptez…

Votre mission sera de gérer les guides d’achat sur Frandroid, aussi bien par la rédaction de nouveaux contenus dans toutes les catégories de produits traitées, que par la mise à jour des anciens guides, leur suivi SEO et l’attribution de sujets à des pigistes dédié·e·s, préalablement trouvé·e·s et formé·e·s au besoin. Ne mâchons pas nos mots : l’ambition ici est d’atteindre la qualité et la pertinence d’un Wirecutter.

Si vous aimez les nouvelles technologies et écrire, que vous avez de bonnes connaissances générales de toutes les catégories de produits que nous traitons et que votre esprit d’équipe est développé, n’hésitez pas à postuler sur notre page Welcome to the Jungle.

N’attendez pas plus longtemps, vous êtes peut-être celui ou celle que nous cherchons ! Si vous pensez correspondre au profil que nous recherchons, venez tenter votre chance pour nous rejoindre.