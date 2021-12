FrandroidOffreMoi une Nintendo Switch OLED et un jeu

Le calendrier de l'Avent de Frandroid continue avec le concours #FrandroidOffreMoi. Pour le quatrième jour, c'est une Nintendo Switch OLED qui est à l'honneur.

Une fois n’est pas coutume, Frandroid se déguise en Père Noël pour organiser son calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi. Durant le mois de décembre, vous aurez l’occasion de gagner tout un tas de cadeau en nous retrouvant sur Twitter, Facebook et Instagram.

Jour 4 : une Nintendo Swtich OLED et un jeu Metroid Dread

La Nintendo Switch OLED plaît par ses finitions mieux soignées et surtout par son écran plus immersif et péchu que ceux des modèles précédents de la console. Cette dalle, pour les joueurs et joueuses qui veulent utiliser la Switch en nomade, est un argument de poids. Les personnes préférant le mode docké sur le téléviseur ne perdront rien en termes d’expérience de jeu, au contraire, cette version a même un port Ethernet pour une meilleure connexion internet. Pratique pour les parties en ligne.

En parlant de jeu, sachez qu’il n’y a pas que la console qui est mise en jeu. Ce lot du 4 décembre contient aussi un jeu Metroid Dread pour aller parfaitement avec votre Switch OLED.

Comment gagner la Nintendo Switch OLED et Metroid Dread ?

Sur Twitter

Pour participer sur Twitter, il faut suivre les comptes de Frandroid et de Nintendo France, retweeter notre tweet et le liker et faire un tweet avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et le nom du lot.

CONCOURS JOUR 4 🔥 Gagnez un lot Nintendo Switch – modèle OLED & le jeu Metroid Dread 🥳 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi le pack Nintendo

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @NintendoFrance TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/kQpcFr6r8M — Frandroid (@Frandroid) December 4, 2021

Sur Facebook

Sur Facebook, il va falloir nous dire en commentaires qui a besoin d’une nouvelle console.

Sur Instagram

Enfin, sur Instagram, on vous invite à mentionner un ami ou une amie, liker notre post et suivre les comptes officiels de Frandroid et Nintendo Switch France.

Le tirage au sort aura lieu le 27 décembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.