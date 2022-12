FrandroidOffreMoi une super chaise gaming

Jour 22, 22e cadeau de notre concours #FrandroidOffreMoi. Aujourd'hui, nous vous faisons gagner une chaise gaming Rekt Ultim8 Plus. Voici comment tenter votre chance sur les réseaux sociaux. Notre calendrier de l'Avent touche presque à sa fin !

Et nous voici de retour pour jouer un joli tour ! Place au 22e cadeau du concours #FrandroidOffreMoi que nous organisons sur nos réseaux sociaux en guise de calendrier de l’Avent. Aujourd’hui, on a affaire à une bien belle chaise gaming.

Jour 22 : une chaise gaming Rekt Ultim8 Plus

La chaise Rekt Ultim8 Plus se targue d’être à la fois robuste et confortable. Elle est notamment bien pensée pour les personnes de grande taille avec de larges assise et dossier. Avec « une densité de mousse durcie à froid de 65 kg/m3 », la marque vous promet une assise et un maintien ni trop mous ni trop durs.

En plus d’un design qui se veut sobre, la Rekt Ultim8 Plus profite aussi d’un tissu travaillé spécialement pour être hydrofuge. En d’autres termes, le nettoyage sera un jeu d’enfants et vous n’aurez pas trop chaud en jouant longuement même en été.

Comment gagner cette chaise gaming

Sur Twitter

La chaise peut être à vous si vous participez sur Twitter. Comment ? Il suffit de publier un tweet avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et une mention au produit Ultim8 Plus, de retweeter et liker notre tweet et de suivre les comptes de Frandroid et de Rekt France.

#CONCOURS JOUR 22 🎄

Gagnez une chaise gaming ULTIM8 PLUS Light grey REKT 🎁 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + ULTIM8 PLUS

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @REKTFrance pic.twitter.com/iGfmV7bqIg — Frandroid (@Frandroid) December 22, 2022

Sur Instagram

Pour participer sur Instagram, vous devez taguer deux personnes qui rêvent de cette chaise, partager le concours dans votre story et vous abonner sur Instagram à Frandroid et Rekt FR.

Sur Facebook

Les règles du jeu sur Facebook sont simples : dites-nous simplement quelle chaise vous avez actuellement pour jouer ou travailler.

On se donne rendez-vous le 26 décembre pour le tirage au sort.

