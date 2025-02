Comment la députée Delphine Batho veut mettre un terme au démarchage téléphonique intempestif ?

Le démarchage téléphonique intempestif est une tannée pour bien des Français. La députée écologiste Delphine Batho veut faire bouger les choses avec un amendement qui pourrait mettre un terme à ce fléau. Bonne nouvelle : l’intéressée est l’invitée de notre émission Unlock du mercredi 12 février, de 17h à 19h, pour échanger sur le sujet.

Frandroid a écrit à plusieurs reprises sur les nouvelles règles qui encadreront bientôt le démarchage téléphonique – il faut néanmoins attendre l’aval du Sénat. L’une des protagonistes derrière ce changement de loi n’est autre que Delphine Batho, députée écologiste qui a déposé un amendement fort pertinent.

L’idée est simple : inverser complètement la logique actuelle. Au lieu d’un système d’opt-out (où le consommateur doit explicitement refuser), nous passerions à un système d’opt-in, déjà adopté par plusieurs pays européens comme l’Allemagne, le Danemark ou le Royaume-Uni. En clair : au lieu de devoir dire « non » aux démarcheurs, ce sont eux qui devront nous demander la permission avant de nous appeler.

Delphine Batho sur Unlock

Ce sujet qui concerne tous les Français et Françaises sera abordé avec Delphine Batho elle-même dans l’émission Unlock du mercredi 12 février 2025, diffusée ce soir de 17h à 19h sur notre chaîne Twitch FrandroidLive. Mme. Batho interviendra environ 30 minutes au cours d’une interview fleuve menée par Arnaud Gelineau (présentateur).

Nouvelle formule pour notre émission Unlock // Source : Frandroid

À ses côtés en plateau, nous retrouverons également Ulrich Rozier (co-fondateur de Frandroid) et Nicolas Lellouche (journaliste tech’ Numerama), qui s’évertueront à défendre le Galaxy S25 et le Google Pixel 9, respectivement, lors d’un comparatif musclé. Cette 13e d’Unlock sera aussi l’occasion de vous faire un retour d’expérience sur One UI 7.

Quelques petites surprises

Plus tôt dans l’émission, Cassim Montilla (responsable actualités Frandroid) et Sylvain Pichot (responsable TV et audio Frandroid) reviendront sur quelques actualités chaudes dont on ne peut encore parler… Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 17h sur notre chaîne FrandroidLive.

Informations pratiques :

Quoi : Unlock #13 ;

Quand : mercredi 12 février 2025 de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Delphine Batho, Ulrich Rozier, Nicolas Lellouche, Cassim Montilla, Sylvain Pichot et Arnaud Gelineau ;

Sujets : fin du démarchage téléphonique, comparatif de smartphone, One UI 7 et plein de surprises !