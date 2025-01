Appels indésirables : la loi évolue, voici ce qu’il faut absolument faire

Vous en aviez assez des appels commerciaux qui surgissent au pire moment ? Bonne nouvelle : l’Assemblée nationale aussi, et elle vient de prendre une décision radicale.

C’est peut-être la fin d’une époque qui a trop duré : celle des appels intempestifs qui interrompent systématiquement votre sieste ou votre repas dominical. L’Assemblée nationale vient de voter lundi soir une mesure qui va changer les choses : l’interdiction pure et simple du démarchage téléphonique sans consentement préalable, comme on l’expliquait plus tôt cette semaine.

Le plus encourageant ? Le texte a été adopté à l’unanimité, avec le soutien du gouvernement. Une belle victoire pour notre tranquillité quotidienne. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre le passage au Sénat pour que cette mesure devienne définitive.

La députée écologiste Delphine Batho, à l’origine de cette mesure, résume parfaitement le ras-le-bol général : « Les gens n’en peuvent plus ». Et on la comprend ! Qui n’a jamais raccroché au nez d’un démarcheur trop insistant proposant de changer ses fenêtres, d’installer des panneaux solaires ou de changer de fournisseur d’électricité ?

Cette mesure va au-delà du simple confort téléphonique. Elle s’inscrit dans un plan plus large de lutte contre les fraudes aux aides publiques, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique. Car oui, derrière ces appels incessants se cachent parfois de véritables arnaques.

Le texte permet même de suspendre pendant trois mois le versement d’une aide publique en cas de soupçon de fraude. Un coup dur pour les arnaqueurs qui profitaient jusqu’ici des failles du système.

Ce qu’il vous reste à faire

En attendant, gardez à l’esprit que la meilleure protection reste la vigilance : attention aux cases que vous cochez lors de vos inscriptions en ligne. Car oui, une case est nécessaire pour donner un consentement… pour nous appeler ensuite.

Un conseil à appliquer dès maintenant, en plus des cinq autres :

Inscrivez-vous sur Bloctel, même si le service n’est pas parfait Installez l’application Orange Téléphone, qui permet d’identifier et bloquer les numéros indésirables, même si vous n’êtes pas client Orange Activez le mécanisme d’authentification des numéros (MAN) sur votre ligne fixe Ne rappelez jamais un numéro inconnu sans l’avoir vérifié au préalable Signalez systématiquement les abus sur la plateforme Signal Conso