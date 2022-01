Les AirPods n’auront plus besoin d’un iPhone pour être 100 % fonctionnels

Apple a commencé, jeudi, à déployer les nouvelles version bêtas de ses appareils et notamment celle pour les Mac. Avec macOS 12.3 en bêta arrivent de très nombreuses améliorations comme la fonction Commande Universelle ou encore la possibilité de mettre à jour ses AirPods depuis son ordinateur sans avoir besoin d'un iPhone.

Pouvoir faire tout, partout, avec n’importe quel appareil. Chez Apple, l’écosystème est une force indéniable. Mais parfois, de petits riens montrent encore les limites à repousser même pour la marque à la pomme.

Si vous êtes utilisateur d’AirPods, vous les avez avant priorisés pour votre iPhone. Mais les écouteurs sans fil peuvent aussi fonctionner en multipoints avec votre iPad, votre MacBook, votre iMac et même votre Apple TV si vous voulez regarder un film dans l’immersion la plus totale. Cependant, pour faire la mise à jour du produit, il faut jusqu’à présent s’en remettre aux seuls iPhone ou iPad pour réaliser l’action parfois plutôt opaque. Ce sera bientôt beaucoup plus simple.

Tout peut passer par le Mac

Jeudi, au lendemain du lancement des mises à jour officielles, Apple a commencé le déploiement pour les développeurs et les utilisateurs les plus audacieux de la version bêta de ses différents systèmes d’exploitation. Et parmi eux macOS Monterey 12.3. Cette version arrive avec bon nombre d’améliorations très attendues, mais aussi une fonction inattendue : la possibilité de mettre à jour ses écouteurs AirPods et AirPods Pro depuis un Mac.

Comme l’a repéré le site 9to5Mac, le micrologiciel des écouteurs peut désormais être mis à jour depuis un MacBook, un Mac mini ou un iMac. Cependant, comme sur iOS, cela se fait automatiquement et il n’y a aucun message indiquant un déploiement micrologiciel ou bien si le téléchargement de la mise à jour a été réalisé.

Si vous n’aurez ainsi plus besoin de votre iPhone ou iPad pour qu’ils soient totalement opérationnels, vous n’en saurez néanmoins pas plus sur leur état. Comme le note le site spécialisé, la version actuelle du micrologiciel n’est pas renseignée sur macOS 12.3, mais cela aura au moins le mérite de laisser vos AirPods à jour sans avoir besoin d’investir forcément dans un iPhone ou iPad pour cela.

Commande Universelle arrive aussi

La bêta macOS 12.3 se fait également en parallèle de celle d’iOS 15.4, mais aussi d’iPadOS 15.4. Et cette dernière permet aussi le déploiement d’une fonction très attendue : Commande Universelle (ou Universal Control en anglais).

Cette fonction avait fait forte impression en juin dernier lors de sa présentation à la conférence WWDC. Elle va permettre d’utiliser une même souris pour passer intuitivement de l’écran d’un iPad à celui d’un MacBook et même d’un iMac dans la continuité.

Avec les bêtas macOS 12.3 et iPadOS 15.4 déployées aujourd’hui, arrive la fonction Commande universelle qui permet de passer d’un Mac à un iPad ou un iMac avec une même souris. #Apple pic.twitter.com/cXdEfUFP7X — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) January 27, 2022

Parmi les autres nouveautés qu’apporte la bêta, on devrait trouver la prise en charge des gâchettes adaptatives de la manette DualSense de la PS5 ou encore un nouvel outil de capteur d’écran amélioré.

