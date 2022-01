iOS 15.3 est là : la fuite de vos données sur Safari est normalement contenue

Depuis mercredi soir, Apple a commencé le déploiement d'iOS 15.3. Pas de gros changements à prévoir pour votre iPhone ou votre iPad en version iPadOS 15.3, mais des patches de sécurité dont celui concernant la fuite de données sur Safari.

Deux semaines à peine après le déploiement d’iOS 15.2.1 qui corrigeait quelques bugs, Apple lance déjà iOS 15.3 et iPadOS 15.3, sa version tablette, avec quelques corrections de bugs et des mises à jour de sécurité.

Depuis mercredi soir, il est donc possible de mettre son iPhone, son iPod ou son iPad à jour depuis la partie Réglages/Général/Mise à jour logicielle, si vous n’avez pas automatisé les mises à jour.

iOS 15.3 n’apporte pas de changements d’envergure. Beaucoup de nouveautés déjà espérées dans iOS 15.2 ne sont toujours pas là. Mais il corrige notamment le bug aperçu sur le navigateur Safari et la possibilité pour quelques personnes malveillantes d’accéder à votre historique de navigation, ainsi qu’à vos identifiants Google.

Ce correctif est valable pour Safari sur iPhone, iPad, iPod, mais aussi sur les Mac avec le déploiement de macOS 12.2.

Au total, une dizaine de correctifs de sécurité vont être appliqués à vos appareils afin de résoudre des problèmes de mails, de navigation et autres failles de sécurité. L’une d’entre elles concerne aussi HomeKit et les caméras de surveillance compatibles dans l’application Maison.

Apple has released #iOS15.3 and the #HomeKit camera bug is fixed. This is now available to the public pic.twitter.com/eEEdI0daLd

— HomeKitAuthority (@followhomekit) January 26, 2022