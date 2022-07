Le Samsung Galaxy S22 Ultra se vend mieux que les Galaxy Note, malgré son prix très élevé

Samsung surpasse les attentes avec son Galaxy S22 Ultra. La firme sud-coréenne réalise son meilleur score avec son dernier smartphone haut de gamme qui reprend le design de la série Note, et ce malgré un prix de départ très élevé. Ce nouveau record donne à réfléchir sur la nouvelle perception du grand public d'un design autrefois délaissé.

Samsung semble s’être bien remis de ses déboires avec sa gamme Note. La série de smartphones avait été quelque peu délaissée par les utilisateurs après le Note 8, jusqu’à faire envisager à Samsung l’arrêt complet de sa gamme. Pourtant, avec la récente fusion de ses gammes Note et S la firme coréenne semble avoir réalisé un coup de maître, puisque les chiffres de vente de son Galaxy S22 Ultra n’ont jamais été aussi élevés.

Un retour royal

Si l’on retourne un peu en arrière, le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone qui revient de loin. L’histoire de ce design, qui avait été marqué par l’épisode des batteries explosives du Note 7, aurait pu ne pas s’en relever, mais Samsung a directement su reprendre l’ascendant avec le modèle suivant.

Aujourd’hui, le pari de réintégrer ce design sous l’appellation S22 Ultra semble avoir bien porté ses fruits, puisque la marque a jusqu’ici déjà écoulé presque 11 millions d’unités de son smartphone d’après les informations du leaker Ice Universe.

Ce repositionnement stratégique offre a l’entreprise son meilleur score pour un smartphone avec un stylet de toute son histoire. Les ventes de ce type d’appareil étaient redescendues à 7,5 millions d’unités pour le dernier Note 20 et dépassent désormais les chiffres de vente du Galaxy Note 8 qui eux avaient atteint les 10,3 millions d’unités vendues.

Un problème de nomenclature ?

Ces chiffres sont d’autant plus surprenants que ce modèle n’est pas des plus abordables, puisqu’il avait été lancé au tarif de 1259 euros et semblent indiquer un regain d’intérêt pour l’offre ultra premium du constructeur coréen.

Son prix ne semble pas avoir rebuté les acheteurs et ce type de smartphone semble soudain reprendre de son charme presque par enchantement. Notons que Samsung propose souvent des offres autour de ses smartphones phares et que cette dynamique pourrait leur être en partie due.

Quoi qu’il en soit, cela prouve que le problème de la série Note ne se situait pas dans son design, son prix ou ses qualités intrinsèques, mais bien dans la perception que pouvait en avoir le grand public. Cela pourrait donc donner à réfléchir à d’autres marques sur comment mieux vendre certains produits en usant de nouveaux ressorts marketing.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.