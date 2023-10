Tesla : la révolution de sa vision nocturne est en route

Tesla commence à rendre disponible sa dernière mise à jour 2023.32.4 qui permet d'afficher une image plus nette des caméras extérieures, notamment de nuit.

On parle souvent des caméras chez Tesla. Non on ne va pas évoquer ici une nouvelle fois cette mystérieuse caméra avant de la nouvelle Tesla Model 3 qui a disparu des photos officielles quelques jours seulement après la présentation de la voiture. Non cette fois-ci nous allons nous intéresser aux caméras qui équipent déjà les Tesla actuelles. Et qui devraient d’ici peu être améliorées à distance pour vous aider dans votre conduite ou vos manœuvres.

En effet, c’est dans un message posté sur X ce 6 octobre 2023 que Tesla a expliqué que la nouvelle mise à jour améliorant l’image des caméras arrière et latérales commence à être déployée. Et à voir les images publiées sur les réseaux sociaux, il faut bien avouer que c’est impressionnant.

Bien meilleure image de nuit

C’est le grand avantage des Tesla, et désormais de nombreux autres constructeurs s’y mettent : la possibilité d’améliorer les voitures via des mises à jour à distance. Même plusieurs années après leur achat. Et si souvent ce sont des « corrections mineures » qui ne se voient pas forcément pour l’utilisateur, d’autres fois les nouvelles fonctionnalités peuvent être d’une grande aide.

Il semblerait que ce soit le cas de cette mise à jour 2023.32.4 qui arrive et qui améliore de façon sensible la qualité de la caméra. Et cela se voit effectivement très nettement sur l’image posée par l’utilisateur de X @efieber_andre, dont la photo a été partagée par Tesla sur le réseau social. Le propriétaire de Tesla parle en effet de « game changer », ce que l’on pourrait traduire par le fait que cette nouvelle fonctionnalité change tout.

Dans la comparaison des images avant et après la mise à jour, on voit effectivement que l’ancienne image paraît bien plus saturée, avec une teinte rouge et du flou sur les contours. On parle là d’une image capturée de nuit, avec un faible éclairage. Mais justement, il semblerait que dans ces conditions, l’image soit effectivement désormais bien plus probante. Elle est plus nette, les couleurs sont plus naturelles, et il n’y a plus de flou.

Pas besoin d’être au Hardware 4

Si l’on manque encore un peu d’informations sur cette mise à jour, la bonne nouvelle est qu’il semblerait qu’elle soit destinée aux Tesla équipées du Hardware 3. Même si les Tesla qui « roulent » en HW4 sont très récentes et ont de base une meilleure définition (5 mégapixels, contre 1,2 pour HW3), elles ont également bénéficié récemment de quelques modifications au niveau de la caméra arrière, mais pas tant au niveau de la qualité de l’image que de ses dimensions, avec un redimensionnement permettant de cacher quelques parties de la voiture qui pouvaient apparaître sur l’image à l’écran.

Reste maintenant à savoir si l’amélioration de la définition de la caméra aura aussi un impact dans le déploiement tant attendu du FSD (Full Self Driving), la conduite entièrement autonome.