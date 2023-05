Les nouvelles Tesla Model Y deviennent encore plus performantes grâce au HW4 : tout ce que ça change

Après moulte rumeurs, et son apparition sur des Tesla Model S et Model X, le voilà enfin sur la Tesla Model Y ! Il s'agit de la nouvelle itération des caméras et de l'ordinateur de conduite autonome de Tesla : le Hardware 4 (HW4).

Ce n’est pas la première fois que nous vous en parlons, mais c’est bel et bien le début d’une nouvelle étape pour le fameux Hardware 4 de Tesla. Il a été remarqué pour la première fois sur des Tesla Model Y fraîchement sorties d’usine comme le dévoile le site Not A Tesla App, et nous allons voir ensemble ce que cela va changer pour les futurs propriétaires.

Dès la seconde partie de l’année 2022, les discussions liées au Hardware 4 étaient déjà brûlantes sur les forums spécialisés en Tesla. Certains jugeaient qu’il fallait attendre avant de prendre livraison de sa voiture, de peur d’avoir l’une des dernières équipées en Hardware 3, et qui perdrait donc rapidement de la valeur sur le marché. Si tout ce jargon ne vous parle pas vraiment, nous avons un dossier dédié aux termes spécifiques à la firme d’Elon Musk à votre disposition.

Pour faire simple, la suite de caméras et l’ordinateur de conduite autonome actuel des Tesla est appelé Hardware 3 : il s’agit en pratique de la troisième itération du matériel dédié aux assistances à la conduite. Bien que ce nom ne soit pas officiel, c’est la manière usuelle de désigner le niveau d’équipement d’une voiture électrique Tesla. Tout naturellement, la prochaine itération s’appelle officieusement Hardware 4, et propose quelques nouveautés intéressantes pour les futurs propriétaires.

Yeah, the best way to differentiate HW3 from HW4 is the side repeaters.

HW4 has a larger exposed glass element, larger housing directly around the lens, red glare from a coating on an interior lens elements, & a shorter light above the lens.

HW4 HW3 pic.twitter.com/7mROrabno0

— The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) May 26, 2023