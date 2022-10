Tesla : une indiscrétion d’un fournisseur annonce un changement majeur sur les véhicules

Les nouvelles Tesla perdent des capteurs à ultrasons, mais gagneraient des caméras plus performantes. Un espoir pour un Autopilot plus performant ?

Après avoir fait du bruit suite à la suppression des capteurs à ultrasons de ses véhicules, il semble que Tesla commence à modifier les caméras de ses voitures pour améliorer le fameux « Tesla Vision », contrôlant l’Autopilot de la marque.

Un fournisseur aurait vendu la mèche : les nouvelles caméras sont de sortie

Actuellement en production depuis le milieu de l’année 2019, le « Hardware 3 » de Tesla repose sur une suite de caméras, de capteurs à ultrasons, d’un radar et de l’ordinateur de conduite entièrement autonome.

Comme nous l’avons rappelé, les capteurs à ultrasons ont été supprimés récemment, et il semble que nous entrions alors dans l’ère du « Hardware 4 » si l’on en croit les dernières informations venues de Chine.

En effet, un équipementier aurait récemment partagé l’information selon laquelle de nouvelles caméras dotées d’un capteur de 5 mégapixels équiperaient d’ores et déjà les Tesla Model 3 et Tesla Model Y en production pour les marchés européens et américains, ainsi que celles destinées au marché asiatique à l’exception de la Chine. Nous avions rapporté en juin dernier que Samsung allait prochainement fournir ces caméras à Tesla, chose qui semble se vérifier aujourd’hui.

Lors du fameux AI Day de 2021, Elon Musk avait annoncé que la suite matérielle actuelle ne serait sans doute pas suffisante pour atteindre la conduite entièrement autonome sans supervision, et que l’entreprise travaillait déjà à sa version suivante. Il semble que cela soit le Hardware 4, en production actuellement, avec de nouvelles caméras plus performantes.

Reste à savoir si les performances de ces caméras seront au rendez-vous, notamment pour la conduite autonome, qui prend du retard chez Tesla. Si le positionnement des caméras n’a pas bougé, certains y voient un espoir de voir arriver une vue à 360 degrés, chose encore absente des véhicules de la firme d’Elon Musk depuis des années.

