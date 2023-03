Tesla livre des voitures neuves sans ces fonctions essentielles… qu’on trouve pourtant sur une MG4

Les premières Tesla Model S et Model X dotées du Hardware 4 (HW4) sont bien sorties des lignes de production, et commencent à être livrées aux propriétaires. Petit problème cependant, il manque des fonctionnalités essentielles à ces véhicules à plus de 100 000 dollars.

Le Hardware 4 (HW4) de Tesla n’a pas fini de faire parler de lui. Si la révolution due aux caméras supplémentaires n’est pas encore réalité, étant donné que les voitures produites en ce moment n’en bénéficient pas encore, le radar et le nouvel ordinateur de conduite sont bien de la partie. Mais il semblerait que Tesla ait mis la charrue avant les bœufs une nouvelle fois, puisque la partie logicielle nécessaire pour les faire fonctionner est en retard.

Plus fort que Tesla Vision : pas d’Autopilot ni de régulateur de vitesse

Depuis le mois de septembre dernier et l’abandon des capteurs à ultrasons, les propriétaires de Tesla attendent avec impatience le retour des assistances au stationnement. En effet, que ce soit sur les Model 3 ou Model Y actuellement produites, cinq mois se sont écoulés sans que rien ne change du côté logiciel : il n’y a toujours pas d’avancée visible pour les clients comme nous l’avions relevé dans le test de la Model Y Propulsion.

Aujourd’hui, nous apprenons via la livraison d’une Tesla Model X Plaid aux États-Unis que Tesla peut encore faire plus impressionnant. Le bolide à quelques 110 000 dollars est livré avec de nombreuses fonctions logicielles qui ne sont pas activées (contrairement à une MG4 à moins de 25 000 euros même si celles-ci laissent à désirer) comme le précise le propriétaire :

Pour le moment, ce que je remarque le plus est tout ce qui ne fonctionne pas. Voici les fonctionnalités que j’ai remarquées jusqu’à présent qui sont manquantes : La visualisation des voitures

Le régulateur de vitesse, l’Autopilot, la navigation en Autopilot

La possibilité de participer au FSD bêta

Les capteurs de stationnement

Le parking automatique

La sortie auto

Bien entendu, tout cela sera sans aucun doute activé une fois que la mise à jour logicielle sera disponible, mais force est de constater que Tesla fait encore plus fort qu’avec l’abandon des capteurs à ultrasons.

Sans régulateur de vitesse ni Autopilot, cette Tesla Model X est bien loin des promesses de conduite autonome tant mis en avant par la firme d’Elon Musk. D’après les informations partagées dans le courant du mois de février, la date butoir des développeurs concernant la mise en production du logiciel dédié au hardware 4 était le premier mars.

Le Tesla Investor Day est passé, et une petite semaine plus tard, il semblerait que le logiciel ne soit toujours pas prêt. Peut-être que Tesla souhaite en profiter pour uniformiser certaines briques avant la mise à jour, qui pourrait enfin permettre à Tesla Vision et aux centaines de milliers de Tesla livrées depuis l’été dernier de retrouver le fameux Park Assit ?

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).