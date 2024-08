Après des semaines de rumeurs en tout genre, il semblerait que la sortie du Samsung Galaxy S24 FE soit imminente. Une bonne nouvelle pour les fans de Samsung.

Le Samsung Galaxy S24 FE s’inspirerait de son grand frère le S24 (ici en photo)

Il se sera fait attendre. Alors que le Galaxy S24 est sortie depuis de nombreux mois maintenant, la version « abordable » du téléphone star de Samsung pointe enfin le bout de son nez. Comme l’a remarqué le site 91Mobiles, le Galaxy S24 FE vient de recevoir un tampon de certification de la part des autorités télécoms indiennes. Le lancement et la commercialisation de l’appareil pourraient donc être tout proches.

Pour celles et ceux qui l’ignorent, la gamme FE de chez Samsung tente de marier design haut de gamme, fiche technique solide et prix cassé afin de ravir les fans de la marque (d’où l’acronyme « Fan Edition »). Concrètement, les Galaxy S FE reprennent en grande partie ce qui a fait le succès de leurs aînées en faisant des concessions ça et là pour alléger l’addition. Le S23 FE était par exemple lancé à 700 € là où le S23 « classique » en valait plus de 900. La gamme de mobiles se situe à mi-chemin entre les Galaxy A et les Galaxy S donc.

Une sortie en octobre ?

Le S24 FE, qui se veut un digne héritier de cette tradition, pourrait donc arriver très bientôt pour occuper le terrain face aux Pixel 9 et futurs iPhone 16. Le passage par la case « autorités administratives » étant souvent la dernière étape avant un lancement, il se pourrait que le téléphone arrive dans les prochaines semaines, probablement avant la fin octobre même. Samsung ayant pour habitude de proposer sa gamme à l’international, l’hexagone ne devrait pas en être privé.

L’identité du téléphone passé par les bureaux de certification indiens ne fait pas de doute puisque l’appareil est présenté sous le nom de code « SM-721-B » soit le même qui apparaissait sur le site officiel de Samsung lors de la mise en ligne accidentelle de la fiche produit du S24 FE.

Galaxy AI et un processeur haut de gamme

Pour rappel, selon les rumeurs récentes, le Galaxy S24 FE arriverait équipé d’un écran Oled 6,7 pouces, d’un processeur Exynos 2400 (le même que celui du 24) et d’un appareil photo principal de 50 Mpx au format 1/1,57 pouce. Des photos promotionnelles, accompagnées d’une rapide fiche technique, ont déjà émergé sur le web et les codes esthétiques sont clairement ceux du S24 aussi.

Bonne nouvelle, il semblerait que Galaxy AI, l’intelligence artificielle de Samsung, soit aussi de la partie. Quant aux prix, il devrait rester autour des 700 €. Si l’appareil vous intrigue, vous n’aurez plus longtemps à attendre avant de le découvrir officiellement.