Le Galaxy S24 FE fait son apparition sur le site de Samsung : ce que l’on sait du nouveau smartphone

ne fuite sur le site de Samsung France vient de confirmer l’arrivée imminente du Galaxy S24 FE. Ce smartphone, qui promet des performances haut de gamme à prix réduit, viendrait compléter la gamme.

Le géant coréen semble sur le point de lancer son prochain smartphone « Fan Edition ». En effet, une page de support pour le Galaxy S24 FE vient d’apparaître sur le site de Samsung France, portant le numéro de modèle SM-S721B. Alors que cette page ne révèle pas grand-chose sur les spécifications du téléphone, elle confirme deux choses importantes : le lancement est imminent, et le téléphone sera bien disponible en Europe.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la gamme « FE » de Samsung, il s’agit de smartphones qui offrent une expérience proche des flagships de la marque, mais à un prix plus abordable. Le précédent modèle, le Galaxy S23 FE.

Si l’on se fie au calendrier de sortie du S23 FE, lancé en octobre 2023, on pourrait s’attendre à ce que le S24 FE arrive dans les rayons d’ici à deux mois environ. C’est plus tôt que d’habitude.

Un design familier, mais en plus grand

Des images de rendu du Galaxy S24 FE ont déjà fuité en juin, nous donnant un aperçu de son design. Il semble que Samsung ait opté pour un cadre plat, à l’instar du Galaxy S24 standard. Ce choix esthétique rend le S24 FE très similaire à son grand frère plus cher.

Source : @OnLeaks

Mais attention, il y a du changement du côté de la taille ! L’écran passerait de 6,4 pouces sur le S23 FE à 6,65 pouces sur le S24 FE. Résultat ? Le nouveau modèle serait environ 4 mm plus haut et 1 mm plus large que son prédécesseur, avec des dimensions de 162 x 77,3 mm. De quoi satisfaire les amateurs de grands écrans !

Selon les fuites précédentes, le Galaxy S24 FE embarquerait un processeur Samsung Exynos 2400. C’est le même que celui qu’on trouve dans certaines versions du Galaxy S24 standard. Si cette information se confirme, ce serait une sacrée mise à niveau par rapport à l’Exynos 2200 du S23 FE.

Côté photo, Samsung semble jouer la carte de la continuité. Le S24 FE devrait conserver le capteur principal ISOCELL GN3 de 50 mégapixels au format 1/1,57 pouce. C’est un capteur qui a fait ses preuves, capable de capturer des images de qualité dans diverses conditions d’éclairage.

Le Galaxy S24 FE devrait être proposé en noir, gris, bleu clair, vert clair et jaune.

Ce qu’on ne sait pas encore

Bien que ces fuites nous en apprennent beaucoup, certains détails restent flous. Par exemple, on ne sait pas encore si Samsung va améliorer l’écran AMOLED 120 Hz du S23 FE, qui offrait déjà une luminosité maximale de 1 450 nits.

Quid de l’appareil photo ultra grand-angle de 12 MP et du téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x ? Seront-ils mis à jour ou conservés tels quels ?

Enfin, la batterie de 4 500 mAh du S23 FE avec sa charge rapide de 25 W était déjà correcte, mais une amélioration serait la bienvenue dans un monde où la charge rapide devient de plus en plus… rapide !