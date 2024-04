Galaxy S24 FE : l’outsider de Samsung préparerait bel et bien son retour

Une nouvelle preuve de l'existence du Galaxy S24 FE a été découverte dans une base de donnée de l'opérateur britannique EE. Mais si l'arrivée de ce nouveau modèle ne fait plus tellement de doutes, sa sortie pourrait par contre intervenir bien plus tard que celle du S23 FE l'an dernier.

Faut-il s’attendre au lancement d’un Galaxy S24 FE ? Selon toute vraisemblance, oui. Faut-il l’attendre Ă court ou moyen terme ? Probablement pas. C’est en substance ce que l’on apprend de SamMobile. Le site rapporte qu’une nouvelle preuve de l’existence de l’appareil a Ă©tĂ© dĂ©couverte par les utilisateurs d’un forum spĂ©cialisĂ© dans une base de donnĂ©es de l’opĂ©rateur britannique EE. Le remplaçant du Galaxy S23 FE, lancĂ© en fin d’annĂ©e dernière, y est listĂ© en clair, avec la rĂ©fĂ©rence « SM-F721U ».

Ce nouvelle indice est toutefois intriguant car par le passĂ©, la lettre « U » intĂ©grĂ©e Ă cette rĂ©fĂ©rence renvoyait aux versions amĂ©ricaines de l’appareil. Il est donc Ă©trange de la retrouver dans les listes d’un opĂ©rateur localisĂ© en Grande-Bretagne. Notons par ailleurs que le Galaxy S24 FE est encore très mystĂ©rieux Ă ce stade.

Un modèle encore très discret… qui n’arriverait pas avant de longs mois ?

Peu d’informations ont en effet fuitĂ© concernant ce nouveau modèle, et la piste d’un lancement tardif est pour l’instant Ă privilĂ©gier. Il y a mĂŞme de fortes chances pour que l’appareil arrive sur le marchĂ© bien après le Galaxy S23 FE en son temps. Pour rappel, ce modèle a Ă©tĂ© commercialisĂ© Ă compter d’octobre dernier, et l’on en savait beaucoup plus sur lui en avril 2023 que l’on en connaĂ®t sur le S24 FE sur la mĂŞme pĂ©riode cette annĂ©e.

Ce constat nous pousse Ă croire que cette nouvelle version arrivera soit sur les dernières semaines de 2024, soit en dĂ©but d’annĂ©e 2025. Cela n’aurait d’ailleurs rien d’anormal, Samsung ayant des habitudes de lancement assez erratiques pour sa gamme FE. Le Galaxy S20 FE avait par exemple Ă©tĂ© commercialisĂ© en septembre 2020… tandis que son successeur, le Galaxy S21 FE, n’avait pour sa part vu le jour qu’en janvier 2022.

Reste enfin Ă savoir quel processeur le futur Galaxy S24 FE embarquera. On sait que l’actuel Galaxy S23 FE avait rĂ©employĂ© la mĂŞme puce que le vieillissant Galaxy S22, ce qui n’avait pas nĂ©cessairement Ă©tĂ© du goĂ»t de tous ses utilisateurs. Pour rĂ©duire les coĂ»ts de production et proposer son remplaçant Ă un prix attractif, il se peut nĂ©anmoins que Samsung rĂ©itère, potentiellement avec le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23. RĂ©ponse dans quelques mois.