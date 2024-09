Pour la rentrée, la célèbre Nvidia Shield TV Pro est de retour en promotion

La Nvidia Shield TV Pro est sans conteste l’un des meilleurs boĂ®tiers multimĂ©dia utilisant l’OS de Google, si ce n’est le plus efficace. Son prix baisse rarement, mais aujourd’hui, elle est enfin moins chère sur Amazon, qui la propose Ă 183,99 euros au lieu de 219 euros.

Nvidia Shield TV Pro // Source : Nvidia.com

La Nvidia Shield TV Pro n’est pas un boĂ®tier multimĂ©dia très rĂ©cent, puisqu’il est sorti en 2019. Pourtant, il reste encore aujourd’hui indĂ©trĂ´nable sur le marchĂ© grâce Ă ses performances. Ajoutons Ă cela le fait qu’elle n’est pas seulement une box efficace, mais aussi une console de jeux bien pratique. Si ce modèle vous intĂ©resse, sachez qu’il est de retour en promotion avec 16 % de rĂ©duction.

Les points forts du Nvidia Shield TV Pro

Une box Android TV

Compatible 4K, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

La présence du service GeForce Now

Auparavant proposĂ©e Ă 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 183,99 euros sur Amazon.

Notez aussi que la Nvidia Shield TV est aussi disponible en promotion sur Amazon Ă 124,99 euros au lieu de 159,99 euros.

Une box TV très convaincante…

La Nvidia Shield TV Pro de 2019 est un boĂ®tier multimĂ©dia fonctionnant avec l’OS de Google, Android TV, ce qui nous permet notamment de profiter de la fonction Chromecast et ainsi diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette. Mais on l’apprĂ©cie encore plus pour ses compatibilitĂ©s avec les normes Dolby Vision pour l’image et Dolby Atmos pour le son, ainsi qu’avec la 4K HDR et HDR10. L’upscaling des contenus en 4K UHD est Ă©videmment proposĂ©. Bref, la Nvidia Shield TV Pro promet une excellente qualitĂ© d’image Ă tout moment sur votre tĂ©lĂ©viseur, qui doit bien sĂ»r ĂŞtre compatible 4K. Notez par ailleurs que vous pourrez aussi profiter d’images bien dĂ©taillĂ©es et nettes sur vos fichiers compatibles via le port USB du boĂ®tier, grâce Ă un disque dur externe, par exemple.

La box multimĂ©dia s’accompagne en outre d’une tĂ©lĂ©commande sur laquelle on trouve 8 boutons de fonction, une zone de navigation ainsi qu’un bouton dĂ©diĂ© Ă Netflix, pour accĂ©der Ă la plateforme rapidement. Sachez aussi que la tĂ©lĂ©commande vous servira Ă envoyer vos requĂŞtes vocales Ă Google Assistant et Alexa grâce au micro intĂ©grĂ©.

… Mais aussi une bonne console de jeux

La Nvidia Shield TV Pro peut aussi grandement intĂ©resser les gameuses et gamers, qui connaissent dĂ©jĂ bien le fabricant. La box peut en effet faire tourner tous les jeux prĂ©sents sur le Play Storegrâce Ă la puissance de son SoC Tegra X1+, Ă©paulĂ© par 3 Go de mĂ©moire vive. N’oublions pas que Nvidia oblige, le service de de cloud gaming GeForce Now est Ă©videmment accessible depuis la box, laquelle est d’ailleurs parfaitement optimisĂ©e pour. Ce service vous permet avant tout de jouer Ă des jeux triple A dans leurs meilleures conditions graphiques si vous disposez d’une bonne connexion Internet.

Et grâce aux deux ports USB 3.0 que l’on trouve sur la Shield TV Pro vous pouvez tout Ă fait connecter des manettes de jeu, mais si vous prĂ©fĂ©rez ĂŞtre plus libres de vos mouvements, il vous reste toujours l’option des manettes Bluetooth. Le boĂ®tier embarque Ă©galement un port Ethernet et un port HDMI. Et si vous y connectez un disque dur externe, la Shield TV Pro peut aussi servir de serveur Plex en Full HD.

