Dell nous a envoyé ses meilleurs de produits de 2024, on vous les présente en live ce mercredi

L’année 2024 a été riche en nouveautés hardware du côté de chez Dell. On vous invite à les découvrir en live, sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Qu’ils soient pensés pour les gamers, les professionnels ou les créatifs, les produits Dell profitent tous de l’immense savoir-faire du constructeur en matière d’informatique.

En 2024, la firme américaine a même sorti parmi les meilleurs ordinateurs et moniteurs de l’année. On vous propose de les découvrir en direct, ce mercredi 11 septembre à 16h30 sur la chaîne Twitch de Frandroid. Au programme : du matériel haut de gamme à gagner et codes promo exclusifs pour réduire leur prix.

Le renouveau de XPS et le meilleur moniteur de l’année

L’année 2024 n’est pas encore terminée que nous pouvons déjà dire qu’elle a été très riche pour Dell. Notamment du côté de la gamme XPS.

L’ultrabook emblématique de Windows profite cette année de deux changements majeurs. Le design a d’abord été entièrement repensé pour être plus moderne et compact. Surtout, l’arrivée d’un processeur ARM Snapdragon X Elite entraîne une petite révolution dans l’univers des ultraportables. Avec ce processeur inspiré par l’architecture de ceux de nos smartphones, grande puissance rime enfin avec autonomie.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Côté jeux vidéo, la branche gaming de Dell a sorti le moniteur de tous les superlatifs : le Alienware AW3225QF. Dalle QD-OLED, définition 4K, taux de rafraîchissement de 240 Hz… C’est simple, il s’agit de l’un des moniteurs les plus sophistiqués de l’année.

Pour les gamers nomades enfin, Dell a également sorti le PC portable Alienware m16 R2. Un puissant laptop, équipé d’un GPU Nvidia GeForce RTX 4070 et d’un écran IPS LCD de 2K à 240 Hz pour en tirer pleinement parti.

Codes promos et cadeaux exclusifs pour notre live

Vous désirez en apprendre plus sur ces produits ? Rendez-vous ce mercredi 11 septembre à 16h30 pour découvrir ces trois références en direct sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Arnaud de Frandroid sera accompagné par OtaXou — actif sur YouTube et X –, expert de la tech et plus particulièrement de hardware PC. Ce sera l’occasion pour vous de poser toutes vos questions.

Mais ce n’est pas tout. Le live de mercredi sera aussi l’occasion pour vous de remporter ces trois produits. Chacun d’entre eux sera mis en jeu lors du live, une simple réponse à une question vous permettra peut-être de l’emporter.

Enfin, Dell offrira aux lecteurs de Frandroid des codes promo exclusifs valables à partir du 11 septembre.

Bref, rendez-vous ce mercredi 11 septembre à 16h30 sur la chaîne Twitch de Frandroid pour tout connaitre des produits 2024 de Dell, profiter d’offres exclusives et pourquoi pas remporter un joli cadeau.