Voiture électrique : grosse déception pour la sécurité chez Jeep comme le prouve ce crash-test

Tout juste testé par l’organisme de crash-tests EuroNCAP, le Jeep Avenger affiche des résultats particulièrement décevants, avec seulement trois étoiles. En parallèle, les Xpeng G6, Audi Q6 e-tron et Ford Explorer ont atteint la note maximale.

Crédit : EuroNCAP

Lorsque l’on choisit une nouvelle voiture, de nombreux critères entrent généralement en ligne de compte. Pour une électrique, c’est généralement le prix ainsi que l’autonomie.

Une note très décevante

Mais ce n’est pas tout, car un autre aspect doit également être étudié, même s’il n’arrive généralement pas en tête. Il s’agit de la sécurité, qui est parfois un peu négligée par les automobilistes. Outre les aides à la conduite, qui permettent en théorie d’éviter l’accident, ou tout du moins de réduire les risques, il est pourtant aussi très important de jeter un œil au score obtenu aux crash-tests EuroNCAP. Ces derniers sont réalisés par un organisme européen indépendant, chargé de noter les voitures lors de tests rigoureux.

Et après avoir mis à l’épreuve les Zeekr 001 et X, qui ont brillé, l’organisme vient de procéder à une nouvelle fournée de crash-tests. Un modèle électrique en particulier s’est illustré, mais pas dans le bon sens. Et pour cause, il s’agit du Jeep Avenger. Et celui-ci, cousin des Peugeot e-2008 et autres Fiat 600e s’est révélé être très décevant. Car il n’a obtenu que trois étoiles sur cinq lors des tests de collision.

Jeep Avenger // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Et en regardant dans le détail, les scores sont loin d’être satisfaisants. En effet, le petit SUV électrique, qui avait été élu voiture de l’année 2023 a obtenu la note de 79 % pour la protection des adultes et 70 % pour celle des enfants. Certes, ce n’est pas beaucoup, mais ce n’est pas non plus catastrophique. Mais là où c’est plus embêtant, c’est en ce qui concerne la protection des usagers vulnérables sur la route. Cette catégorie concerne les cyclistes comme les piétons. Là, l’Avenger n’a obtenu que 59 %, ce qui est très, très peu.

Et c’est encore pire du côté des aides à la conduite, où le petit SUV urbain a eu le score de seulement 53 %. Lorsque l’on regarde dans le détail, on note que ce dernier est dépourvu de système permettant de prévenir l’arrivée d’un cycliste lorsque l’on s’apprête à ouvrir la porte. Mais la voiture n’est pas non plus dotée d’airbags aux genoux et au centre, ainsi que de capteur permettant de détecter la présence d’un enfant sur le siège passager et à l’arrière.

De très bonnes surprises également

Désormais, nul doute que Jeep va faire tout son possible pour retravailler son Avenger afin de mieux coller aux exigences de l’organisme, dont le protocole est de plus en plus complet et exigeant.

En parallèle, d’autres modèles ont également été testés, et ont quant à eux obtenu la note maximale de cinq étoiles. Il s’agit en premier lieu du Xpeng G6. Comme l’indique le communiqué d’EuroNCAP, celui-ci s’en est très bien sorti lors des tests, avec des notes plus que satisfaisantes.

Crédit : EuroNCAP

Il a en effet obtenu 88 % et 85 % pour la protection des occupants adultes et enfants et 81 % et 75 % pour celle des usagers vulnérables de la route et les aides à la conduite. De quoi rassurer une fois encore sur la sécurité des voitures chinoises, encore victimes de nombreux préjugés à leur sujet.

Mais un autre modèle fait encore mieux. Il s’agit du nouvel Audi Q6 e-tron, qui fait aussi partie de cette salve de tests. Le SUV aux anneaux a aussi eu la note la plus haute, avec en prime d’excellents scores.

Crédit : EuroNCAP

Il a obtenu 91 % pour la protection des adultes et 92 % pour celle des enfants, tandis que les usagers les plus fragiles comme les piétons peuvent aussi être rassurés (81%). Enfin, les aides à la conduite sont notées 80 %, ce qui est très bon aussi.

Pour finir, EuroNCAP a aussi testé le nouveau Ford Explorer, qui a brillé du côté de la protection de ses passagers, avec respectivement 89 et 86 % pour les adultes et les enfants. Le SUV a aussi obtenu 80 % pour les piétons et 72 % pour les aides à la conduite.