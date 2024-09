Bonne nouvelle, Les iPhone 16 sont plus faciles à réparer

Si les nouveaux téléphones qu’Apple a présentés le 9 septembre dernier n’ont pas bouleversé le marché côté innovation, la firme semble tout de même avoir amélioré un aspect crucial de ses produits : la réparabilité.

Vue éclatée de l’iPhone 15 Pro Max // Source : iFixit

Et si la plus grosse nouveauté des iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max étaient quasiment invisibles ? Durant la conférence de lancement des téléphones, Apple a vanté les progrès faits dans la dissipation thermique des nouveaux iPhone grâce à une réorganisation des composants. Mais derrière ce langage technique se cachait une nouveauté encore plus intéressante : un design qui facilite la réparation.

Comme l’a remarqué MacRumors, terré dans le communiqué de presse de la firme, une petite phrase explique que « la conception interne de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus a été repensée pour permettre l’utilisation d’une batterie encore plus grande et mieux dissiper la chaleur, tout en facilitant l’entretien de la batterie. » Si Apple ne donne guère de détails supplémentaires sur ce qui fait que la batterie est plus facile à changer, on peut aisément deviner.

Bonjour l’adhésif électrique ?

En juin dernier, le média The Information affirmait qu’Apple travaillait sur un nouveau type de colle pour sécuriser ses batteries d’iPhone. Sensible au courant, cet « adhésif électrique » est capable de se désolidariser du châssis d’un téléphone avec une simple impulsion de 12V, comme le montre cette vidéo réalisée par Tesa et relayé par le fondateur d’iFixit à l’époque.

Rumor has it that Apple will use a voltage-release adhesive for the battery of the next iPhone. Here's the adhesive in action. Apply 12 volts for 60 seconds and presto, your adhesive is debonded. Pretty cool! pic.twitter.com/p9Iu2woZfG — Kyle Wiens (@kwiens) July 1, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Il est donc tout à fait possible qu’Apple ait inauguré cette technologie sur ses iPhone 16 pour faire plaisir à l’Europe. Les exigences en matière d’écoconception adoptée fin août 2023 précisent en effet que les téléphones commercialisés à partir de juin 2025 (ce qui devrait être le cas de l’iPhone 16) doivent se doter d’éléments de fixation « amovibles, renouvelés ou réutilisables » et offrir une expérience de démontage accessible au non-spécialiste et faisable « dans l’environnement d’un atelier ».

Un meilleur indice de réparabilité

Pas certain que l’adhésif électrique réponde à tous ces critères, mais cela se plaide et Apple aurait tout à gagner à montrer qu’elle se préoccupe de la réparabilité de ses appareils. De ce point de vue là d’ailleurs, on peut remarquer que l’indice de réparabilité français des nouveaux téléphones est amélioré par rapport à la génération précédente. Tous les iPhone 16 récoltant une note supérieure ou égale à 8/10 là où les iPhone 15 se limitaient à 7,7.

La différence semble surtout se faire du côté de la documentation technique et de la disponibilité des pièces détachées. Semblerait-il qu’Apple se soit engagé à fournir des pièces plus longtemps et plus rapidement en plus de mettre à disposition des guides de démontage. Des critères primordiaux quand il s’agit de rallonger la vie de nos téléphones. Le prix des pièces relatif au prix du mobile n’a par contre pas changé lui…