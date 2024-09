Windows 11 : Microsoft va corriger l’un des plus gros défauts de ses propres applications

Microsoft continue d’améliorer son système d’exploitation Windows 11 grâce à une mise à jour plus que bienvenue pour les applications basées sur Windows App SDK. De quoi améliorer les performances de ces applications.

Une histoire de mémoire

Windows App SDK. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais il est utilisé par bon nombre de développeurs. Ce kit est un ensemble d’outils de développement permettant de développer des applications Windows. Cependant, ces applications présentent un problème : elles peuvent être lentes à démarrer. Plusieurs applications ont ainsi été pointées du doigt comme l’application « Lien avec Windows » vous permettant de connecter votre téléphone à votre PC ou encore l’application Photos, et ce, malgré une solution proposée par Windows.

Ce lancement tardif n’est pas le seul reproche que l’on peut faire aux applications Windows 11. Ces applications présentaient également une certaine « lenteur » lors de leur utilisation. Vous pouviez vous retrouver avec des animations saccadées ou des lenteurs d’exécutions. Windows Latest indique que ces applications, utilisent plus de RAM que les applications Windows classiques à cause d’outils présents dans le Windows App SDK.

Des améliorations à venir

La solution pourrait venir de la prise en charge d’un protocole permettant une meilleure compilation des données nommé la « Native AOT ». Cette nouvelle approche permet de réduire les temps de traitement et l’impact sur la mémoire. Une approche plus que concluante au vu de premiers tests que dévoile Microsoft. Le constructeur a noté un temps de lancement des applications diminué par deux et les packages des applications sont huit fois plus petits en taille.

Ces améliorations sont plus que prometteuses, mais les utilisateurs sont pour le moment soumis au jeu des mises à jour. Il faudra attendre que les développeurs intègrent ce nouveau protocole pour que les performances s’améliorent.