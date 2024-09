Apple Intelligence prend autant de place que tout le stockage offert par le 1er iPhone

Les nouveaux outils d’IA de la pomme se démarquent de la concurrence en étant partiellement exécutés en local. Mais ce choix à un prix pour le stockage et ce dernier est désormais connu : 4 Go minimum.

On sait enfin combien Apple Intelligence mangera d’espace sur les iPhone compatibles. Dans un communiqué de presse publié en même temps que la dernière bêta d’iOS (et repéré par 9to5Mac), Apple a donné un peu plus d’informations sur le sujet. D’après la marque, il faudra au minimum 4 Go de libre pour commencer à utiliser les fonctionnalités d’IA.

Étrangement, Apple précise que cette limite concerne surtout les iPhone. Les Mac et les iPad compatibles Apple Intelligence n’ont le droit à aucune estimation chiffrée de la place que prendront ces outils. Sans doute que l’espace nécessaire sur tablette et ordinateur ne sera pas radicalement différent, mais le constructeur ne le précise pas.

4 Go minimum, plus bientôt

Attention d’ailleurs, les 4 Go ne sont qu’un point de départ. Comme il est marqué dans les petites lignes en bas de la page d’Apple, « les besoins en stockage pour les fonctionnalités Apple Intelligence en local augmenteront au fil du déploiement des fonctionnalités. » En somme, les prochaines images système d’iOS risquent de peser bien plus lourd qu’avant. Si votre iPhone est déjà plein à craquer, il faudra songer à faire u peu de place pour effectuer les prochaines mises à jour.

Faire des chats en IA ça prend de la place // Source : Apple

Si la plupart des iPhone vendus aujourd’hui disposent d’au moins 128 Go de stockage, ce qui devrait rendre cette contrainte plus facile à tenir, en regardant dans le rétroviseur, il est étonnant de voir le chemin parcouru en 17 petites années de téléphones Apple.

3 % du stockage installé sur les iPhone actuels

Les modèles d’Apple Intelligence prennent autant de place que l’intégralité de la mémoire présente sur l’iPhone 2G. Le modèle de base du tout premier téléphone Apple était en effet doté de seulement 4 Go de stockage. À l’époque, le mobile n’était aussi pas fait pour télécharger des applications, ce qui explique en partie ce choix. L’iPhone 3GS redressera la barre avec 8 Go de stockage minimum.

Sur les iPhone « classique » vendus aujourd’hui, ces 4 Go ne représentent que 3 petits pour cent du stockage installé (sans compter la partition système qui grignote aussi de la place). Espérons par contre que sur le prochain iPhone SE Apple augmente la capacité de stockage, car si l’appareil est vraiment pensé pour faire tourner Apple Intelligence, les 64 Go de stockage actuellement disponibles sur cette gamme risquent d’être rapidement remplis.