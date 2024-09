Vous voulez une Switch Lite Oled ? Cela vous coûtera 60 € et un peu d’huile de coude

Alors que tous les regards sont tournés vers la Nintendo Switch 2, une entreprise a transformé la Switch Lite en une console portable imbattable avec un simple kit d’écran Oled.

Un prototype de Switch Lite Oled // SOurce : Taki Udon

Moins cher que la Switch « classique » mais moins polyvalente, la Switch Lite à l’avantage d’offrir une porte d’entrée vers le catalogue Nintendo pour moins de 200 €. Mais la console portable a un inconvénient majeur : son écran IPS peu lumineux et peu contrasté. Heureusement, avec un petit coup de tournevis et de la patience, il est possible de régler ce problème.

Comme l’a remarqué The Verge, une entreprise du nom de Retro Remake vient de commercialiser un kit de remplacement d’écran pour la Switch Lite qui permet de troquer l’afficheur LCD classique pour un bel écran Oled. Ainsi, plus besoin de jalouser les propriétaires de Switch Oled avec leur écran aux couleurs chatoyantes et au contraste profond. Retro Remake annonce une luminosité de 600 nits (contre 340 sur la Switch Oled) et 150 % de couverture du spectre sRGB.

Pour les bricoleurs et bricoleuses

Vendu à partir de 49,99 $ (soit 44 euros en conversion brute, auxquels il faut ajouter les frais de port venant de Chine et la TVA), le kit de remplacement exige quand même que vous soyez à l’aise avec l’idée de farfouiller dans les entrailles de votre console puisqu’il est nécessaire de démonter l’appareil pour installer le nouvel écran. La Switch Lite n’est pas terriblement compliquée à bidouiller si vous avez un bon tuto et les bons outils, mais cela s’adresse quand même à celles et ceux qui n’ont pas peur de jongler avec des pièces détachées.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalitĂ©s susmentionnĂ©es pour l’ensemble des cookies et autres traceurs dĂ©posĂ©s par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilitĂ© de retirer votre consentement Ă tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout GĂ©rer mes choix Un prototype de Switch Lite Oled

Pour ne rien gâcher, en plus de l’écran Oled, Retro Remake commercialise aussi un mod permettant à la Switch Lite de prendre en charge la recopie vidéo. Concrètement, cela signifie que la console peut être connectée à une télé pour jouer sur grand écran, exactement comme la Switch classique. Le kit avec l’écran Oled affiche un prix de 69,99 $ (+ frais de port et TVA) ou 84,99 $ si vous voulez un écran tactile.

Le tactile en supplément

Car oui, pour contenir les prix, les écrans les moins chers vendus par Retro Remake ne sont pas tactiles. Pour profiter pleinement des fonctions tactiles de la Switch avec ce nouvel écran, il faudra sortir une vingtaine d’euros de plus. Et si vous ne vous sentez pas de changer l’écran de votre Switch, un kit complet tactile + sortie HDMI est vendu pour une centaine de dollars et ne demande qu’un simple transfert de carte mère depuis votre ancienne console pour fonctionner.

Pour aller plus loin

Comparatif : quelle console Nintendo Switch choisir en 2024 ?

La boutique de Retro Remake est d’ores et déjà en rupture de stock sur tous les modèles d’écran Oled, mais promet qu’elle livre bien en Europe (moyennant d’importants frais de port). Et si vous voulez voir à quoi ressemble une Switch Lite version Oled, vous pouvez jeter un coup d’œil au prototype construit par l’entreprise il y a quelques mois.