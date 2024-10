Les iPhone 16 et 16 Plus se vendraient moins bien que prévu malgré leurs qualités

Dévoilés maintenant il y a plus d’un mois, les iPhone 16 et 16 Plus semblent avoir du mal à trouver leur public. D’après des sources, la production de ces modèles aurait ralenti ces dernières semaines.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Malgré des qualités évidentes qui en font probablement les iPhone les plus intéressants de cette génération, les modèles 16 et 16 Plus semblent avoir du mal à convaincre. D’après des chiffres révélés par Ming-Chi Kuo, Apple serait en train de réduire la voilure sur la chaîne de production afin de mieux s’adapter à la demande.

Toujours bien informé, l’analyste explique qu’Apple aurait réduit de 10 millions ses objectifs de production sur toute la gamme, avec le gros de la baisse concentré sur les iPhone 16 et 16 Plus. Sur le dernier trimestre 2024 et jusqu’à la mi-2025 au moins, les cadences devraient ralentir selon Ming-Chi Kuo. Avec 164 millions d’appareils prévus sur les trois prochains trimestres, Apple connaîtrait une légère baisse de régime par rapport à la même période l’année dernière.

Les habitudes ont la vie dure

Si elle est avérée, cette tendance baissière ferait suite à des débuts encourageants concernant la commercialisation des modèles non pro. Sur la première semaine de commercialisation, les iPhone 16 et 16 Plus tiraient plutôt les ventes vers le haut, là où les modèles Pro étaient boudés. Une fois l’excitation de la keynote passé, il semblerait que le public préfère tout de même les iPhone haut de gamme, malgré leurs différences de plus en plus ténues avec le reste de l’offre.

Les iPhone 16 et 16 Pro sont plus proches que jamais // Source : Apple

Comme nous le remarquions lors de notre test, l’iPhone 16 Plus n’a en effet pas grand-chose à envier aux modèles Pro. Finitions de qualité, fonctionnalités quasiment similaires, autonomie record… Le Plus a tout ce qu’il faut pour être l’iPhone le plus intéressant de la gamme cette année, mais les habitudes semblent avoir la vie dure. Souvent traités comme des iPhone de seconde zone, les modèles standards et Plus se traînent une réputation moins glorieuse que les Pro malgré leurs qualités indiscutables cette année.

L’iPhone SE 4 à la rescousse

D’après Ming-Chi Kuo, la relève des iPhone « abordable » pourrait cette année prendre la forme de l’iPhone SE 4. Attendu au printemps 2025, le mobile devrait bientôt rentrer en phase de production à Shenzhen et être tiré à plus de 8 millions d’exemplaires avant son lancement. De quoi combler le trou creusé par le reste de la gamme.

Rappelons que cet iPhone « entrée de gamme » devraient embarquer un écran oled, 8 Go de RAM, une puce neuronale de dernière génération capable de faire tourner Apple Intelligence et un port USB-C. De quoi sérieusement faire de l’ombre au reste de la gamme, et probablement aux iPhone 16 et 16 Plus qui seront pris en tenailles entre les modèles Pro et ce modèle SE. Une perspective bien morne pour des mobiles qui n’en méritaient pas tant.