L’iPhone 16 qui a la meilleure autonomie n’est pas celui que l’on croit

Des quatre iPhone 16, lequel est le plus endurant ? Ce test grandeur nature nous le dit et le résultat n’est pas celui qu’on attendait.

Lors de sa keynote en septembre, Apple affirmait que son iPhone 16 Pro Max était celui qui avait la meilleure autonomie de la gamme, capable de durer 29 heures en lecture vidéo.

Côté puce, aucune différence n’est à déplorer entres les iPhone de base et les Pro. En cause, des Apple A18 et A18 Pro de la génération 16 ont été gravés avec la même technologie N3E 3 nm de TSMC.

En revanche, l’absence de fréquence de rafraîchissement variable sur les iPhone 16 de base peut avantager les modèles Pro.

La chaîne YouTube PhoneBuff a réalisé un test très académique en opposant les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max sur un même banc d’autonomie.

Le plus puissant n’est pas le plus autonome

Armée d’un bras robotisé, elle a pu reproduire exactement les mêmes gestes pour réaliser les mêmes actions sur les quatre smartphones. Même luminosité, même couverture réseau, rien n’a été laissé au hasard.

Et sans surprise, le premier à tomber est l’iPhone 16. C’est aussi celui qui a la plus petite batterie (3561 mAh). Il s’éteint au bout de 9h38 d’activité et 16h de veille.

Il est suivi de près par l’iPhone Pro, quelque vingt minutes plus tard.

PhoneBuff a ensuite musclé son protocole en ne faisant plus qu’ouvrir et fermer des applications pour surcharger les deux modèles restants.

Et à ce petit jeu et bien c’est l’iPhone 16 Plus qui est la révélation de ce test. Contre toute attente et contre l’avis d’Apple, c’est lui qui parvient à être le plus endurant de la gamme iPhone 2024. Il ne s’éteint qu’après 12h12 d’activité, soit 11 minutes de plus que l’iPhone 16 Pro Max.

Endurant, fin, léger, puissant, polyvalent. Clairement, cet iPhone 16 Plus est vraiment notre modèle préféré parmi les quatre.