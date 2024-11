Pour lutter contre le piratage, Nintendo part en guerre contre 200 000 personnes

Particulièrement agressif quand il s’agit de protéger sa propriété intellectuelle, Nintendo cherche désormais à récupérer les données provenant d’une communauté Reddit hébergeant 200 000 « pirates ».

Source : Nintendo

Après avoir mis hors-ligne l’émulateur Yuzu en début d’année, puis Ryujinx il y a quelques semaines, Nintendo continue sa croisade contre le piratage de jeux Switch. Cette fois, l’entreprise n’y va pas de main morte puisque, comme le révèle un document déterré par le site Game File, c’est tout un sub-reddit qui est désormais dans le viseur.

En juillet 2024, la branche américaine de Nintendo lançait en effet les hostilités contre un internaute connu seulement sous le pseudo de « Archbox ». Modérateur et membre le plus actif de la communauté « SwitchPirates » sur Reddit, il était reproché à l’individu de faire commerce de ses solutions de contournement matériel de la Switch. S’attaquer à la tête du réseau n’était cependant pas suffisant pour Nintendo of America.

À l’assaut de toute une communauté Reddit

Dans une plainte présentée à la justice américaine le 22 novembre 2024, la firme a assigné Reddit en justice, demandant au site de dévoiler des informations sur les membres de la communauté fraîchement décapitée, riche de tout de même 200 000 inscrits.

Pas exactement satisfait d’avoir fait tomber Archbox, Nintendo estime que « d’autres comptes actifs dans la communauté SwitchPirates peuvent également avoir été gérés par l’accusé, ou cacher d’autres individus qui ont travaillé à ses côtés ».

Une Nintendo Switch 2 en 2024 ? // Source : Enrique Vidal Flores sur Unsplash

Soucieuse d’identifier tous les rouages de cette riche communauté, l’entreprise a tout de même noté que « ces citations à comparaître auront une portée limitée », cherchant seulement à identifier « les titulaires de comptes et les sources de tout paiement effectué » ainsi que les « statistiques globales sur le trafic et l’accès » aux sites pirates en question. Un beau trésor de données.

Des gros risques pour les pirates

Les intentions de Nintendo dans cette guerre contre le piratage ne font pas de doutes, puisqu’elles sont marquées noir sur blanc dans le document. « L’objectif de ces citations à comparaître est de rechercher des informations pertinentes qui sont nécessaires à Nintendo of America pour poursuivre des actions en contrefaçon », note l’entreprise. La plainte précise tout de même que « NOA ne cherche pas à obtenir ces informations pour des fins inappropriées ». Ouf.

La plainte vise aussi à obtenir l’accès à des informations provenant de chez Google, Discord, GitHub et d’autres registraires de nom de domaine, prouvant encore une fois l’agressivité de l’entreprise dans les affaires de piratage et les risques associés au hack de consoles Nintendo. La communauté SwitchPirates a depuis réduit sa voilure, exigeant une validation de l’équipe de modération pour chaque nouveau sujet de discussion.