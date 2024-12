Les caractéristiques de la future carte graphique d’Intel fuitent, 24h avant son officialisation

Intel avait prévu de dévoiler en grande pompe ses deux nouvelles cartes graphiques de la série Arc en cette fin d’année. Mais une fuite vient de gâcher légèrement la surprise.

Source : Intel

Si vous attendiez impatiemment de voir ce qu’Intel avait en stock pour lutter contre AMD et Nvidia, vous n’avez même pas à attendre demain. Le site spécialisé Videocardz est parvenu à mettre la main sur les caractéristiques techniques de la carte B570. Des informations recoupées ensuite par le célèbre journaliste Roland Quandt, qui a publié toutes les images promotionnelles liées à l’accessoire.

Pour rappel, il semblerait que, pour sa grand-messe de fin d’année, Intel prépare la sortie de deux nouvelles cartes graphiques dans sa gamme « Arc ». Toutes deux sous architecture « Battlemage », les cartes s’attaqueraient plutôt au segment de l’entrée de gamme avec des caractéristiques optimisées pour l’IA et le calcul plus que pour le jeu. La B580, plus onéreuse des deux, s’est déjà dévoilé en partie, et voilà que c’est au tour de la B570 de montrer de manière prématurée ce qu’elle a dans le ventre.

18 cœurs Xe2

D’après le matériel promotionnel récupéré par Roland Quandt, la carte viendrait équipée de 18 cœurs Xe2 avec une fréquence de 2,6 GHz et de 10 Go de VRAM GDDR6 (en 19 Gbps) montés sur un but 160 bit. Il en résultera une carte avec une bande passante légèrement inférieure à celle de sa grande sœur, de 16,7 % très précisément. Enfin, la B570 comme la B580, héritera à priori d’une interface PCI Express 4.0 en x8. Ce choix, moins ambitieux que celui du PCIe 5.0, s’explique sans doute par une volonté de maintenir des coûts contenus.

Source : Roland Quandt / Bluesky

Pour le reste des caractéristiques murmurées, on fait face à relativement peu de surprise. Compatibilité Ray-Tracing, trois connecteurs DisplayPort 2.1, un HDMI 2.1, une prise en charge de définitions allant jusqu’à 7680 x 4320 px, deux ventilateurs et, bien évidemment, des LED par ci par là pour « rendre votre carte graphique encore plus belle » promet le flyers promotionnel.

Pas encore de prix

Avec cette dernière fuite, la dernière chose que l’on ignore encore sur cette Intel Arc B570 est, tout bêtement, son prix. Sa grande sœur a eu le droit à des petites indiscrétions sur le sujet et devrait se monnayer autour de 250 $. On peut donc imaginer que cette B570 se vendra pour moins que ça.

Dans tous les cas, ces deux machines ne devraient pas inquiéter Nvidia ou AMD outre mesure. Les deux fabricants préparent eux des nouvelles annonces pour début 2025. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu’Intel a en stock, cela dit, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l’entreprise à partir du 3 décembre à 15 h.