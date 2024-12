YouTube va automatiquement traduire vos vidéos en anglais, au grand dam des spécialistes du doublage

Bien décidé à rendre son contenu accessible au plus grand nombre, YouTube va automatiquement doubler la piste audio de millions de vidéos grâce à l’IA.

Si vous avez déjà regardé des vidéos de MrBeast sur YouTube, vous avez peut-être remarqué un petit bouton vous permettant de changer la piste audio d’une vidéo. Cela permet d’offrir des options de doublage pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas forcément la langue de Shakespeare. YouTube va désormais démocratiser cet outil en offrant en plus des traductions automatiques.

Comme l’explique TechCrunch, le doublage automatique via IA va être étendu à « des centaines de milliers de chaînes YouTube affiliées au programme partenaire YouTube » et va être disponible en français, anglais, espagnol, allemand, hindou, indonésien, italien, japonais, portugais et espagnol.

D’abord pour les contenus « informatifs »

Comme le précise la plateforme elle-même, cela concernera dans un premier temps les contenus « informatif » et autres tutoriels. Le doublage automatique sera ensuite étendu à d’autres sections du site dans un second temps, et vraisemblablement à d’autres chaînes et d’autres langues.

Si la vidéo d’origine est en anglais, elle sera alors automatiquement traduite dans toutes les langues listées ci-dessus. Si elle est nativement dans une autre langue prise en charge, alors elle sera simplement traduite en anglais. Bien évidemment, c’est Google Gemini qui est derrière tout ça pour traduire et donner de la voix à vos vidéos.

Pour vérifier que vous êtes éligible, il suffit de se rendre dans les paramètres avancés de YouTube Studio. L’entreprise note tout de même qu’« il peut arriver que la traduction ne soit pas tout à fait juste ou que la voix doublée ne représente pas fidèlement l’originale ». Une option permet cependant de jauger de la qualité du doublage avant la mise en ligne.

Une expérimentation qui arrive à un moment critique

Cette démocratisation du doublage par IA sur YouTube arrive à un moment critique. En 2023 déjà, de nombreux comédiens et comédiennes de doublage français tiraient la sonnette d’alarme sur le doublage automatisé par IA. L’association Les Voix estimait dans une lettre ouverte que « ces nouvelles pratiques […] mettent en danger des emplois et les cultures nationales. »

De la même manière que les outils de génération d’image sont entrés en concurrence frontale avec les illustrateurs et illustratrices faits de chair et d’os, la crainte est que ces outils de doublage par IA mettent au chômage des doubleurs et doubleuses professionnels au profit d’une machine qui livrera des résultats dénués de « la richesse et la complexité de l’interprétation originale ».

La formulation vient de la pétition « #TouchePasMaVF » publiée en janvier 2024 par le Syndicat français des Artistes interprètes. Cette dernière demandait au ministère de la Culture d’œuvrer à préserver « l’émotion, la complexité, la beauté de l’expérience humaine véhiculées par la voix et le langage » face aux « simulacres » de doublage proposé par les algorithmes.

Autant dire que la dernière nouveauté de YouTube risque de faire sacrément grincer des dents.

