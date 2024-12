La PS5 Pro se vend bien, malgré son prix délirant

Si beaucoup se sont étranglés au moment de découvrir le prix de la PS5 Pro en septembre dernier, d’autres préparaient soigneusement leurs portefeuilles si l’on en croit les premiers retours de vente.

PS5 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La PS5 Pro commence sa vie sur les chapeaux de roues. Lors de son premier mois de commercialisation, la nouvelle console de Sony a pesé pour quasiment 20 % des ventes de PS5, tous modèles confondus, nous apprend Ars Technica. Un démarrage en trombe pour une console avec un prix quasiment jamais vu jusque-là.

Sur ce simple mois, la PS5 Pro capte autant de part de marché que la PS4 Pro durant toute sa commercialisation. Plus impressionnant encore, au Japon, la console se serait écoulée à 78 000 exemplaires durant sa première semaine de commercialisation et, au Royaume-Uni, l’appareil aurait capté à lui seul 26 % des achats de consoles, toutes marques confondues, sur le mois de novembre.

Un très gros mois de lancement

Le pari osé de Sony semble avoir porté ses fruits pour le moment, car, malgré des volumes de ventes 12 % moins importants que la PS4 lors de ses débuts, la console a tout de même ramené dans les caisses de l’entreprise japonaise 1,5 fois plus de liquidités. Pour sa défense, la PS4 Pro était aussi vendue deux fois moins cher environ que sa successeuse.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Autant dire que, malgré son prix jugé excessif par beaucoup, la PS5 Pro semble rencontrer son public sans trop de soucis. À voir cela dit si ces performances hors du commun peuvent être maintenues sur le plus long terme ou si les avides de pixels et de pétaflops ont tous et toutes craqué dès la commercialisation de la console.

Cela peut-il durer ?

Comme le rappelle Ars Technica, même une console comme la Wii U a montré des chiffres de vente encourageants au début de sa vie avant de devenir l’un des flops les plus mémorables de l’histoire de Nintendo. Dans tous les cas, la stratégie de Sony de s’adresser aux utilisateurs et utilisatrices « hardcores » avec le prix de sa PS5 Pro (comme l’a avoué le PDG de l’entreprise il y a peu) semble porter ses fruits pour le moment.

Malgré ses bons chiffres de vente, la PS5 Pro reste une console particulièrement chère où chaque gigahertz supplémentaire se monnaye à coup de gros billets. Un appareil de niche en somme… qui semble cela dit avoir parfaitement bien trouvé son public.