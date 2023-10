Nintendo a réussi à vendre une Wii U en 2023

La Wii U a été vendue à un exemplaire en septembre 2023, la première vente depuis 2022 et plus de 5 ans après la fin de vie de la console. L'un des pires échecs commerciaux de Nintendo.

Oubliez la PS5 Slim ou la prochaine console de Nintendo, une personne aux États-Unis a acheté une Wii U en septembre 2023. Vous avez bien lu, plus de cinq ans après l’arrêt de la production de la console de Nintendo, une personne a acheté un nouvel exemplaire neuf.

Un achat collector

La Wii U a été lancée en 2012 par Nintendo, un an avant la génération PS4 et Xbox One. En raison de son nom confus, du manque de jeux intéressants du constructeur lors du lancement et d’un prix sans doute trop élevé, la Wii U a été un échec sans nom pour le géant japonais.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux ventes de machines sur les dernières générations du constructeur pour le constater. Là où la Nintendo Switch a été vendue à 129 millions d’exemplaires ou la Wii à 101 millions d’exemplaires, la Wii U n’a trouvé que 13 millions d’intéressés. Même la Xbox One de Microsoft, un échec de l’Américain et la pire génération à perdre d’après Phil Spencer, a fait trois fois mieux que la Wii U.

La plupart des excellents jeux sortis sur Wii U ont été portés ou remastérisés sur Nintendo Switch depuis longtemps. La console n’a donc que très peu d’intérêt sinon si l’on souhaite collectionner toutes les consoles de la marque.

Comme le rappel Numerama, c’est d’autant plus étrange que la boutique en ligne de la Wii U, l’eShop, est fermée depuis le 27 mars 2023. Il n’y a pas grand-chose à conclure de plus sur cette anomalie statistique. On espère que la personne en question n’a pas fait erreur lors de son achat.