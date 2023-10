PS5 Slim : 6 enseignements cachés par l’annonce de la console

Sony a dévoilé à la surprise générale sa PlayStation 5 « Slim », une version plus petite de sa console, sans changer ses performances. Plusieurs points à mettre en lumière se sont cachés lors de l'annonce.

Sony a dévoilé sa nouvelle console PlayStation 5, accompagnée d’un nouveau modèle PlayStation 5 Digital Edition. Sans changer son prix en France, Sony propose un modèle beaucoup plus compact. Il y a quelques changements qu’il faut toutefois bien comprendre avant de craquer.

Une PS5 Pro arrive sans doute en 2024

Le lancement d’une PlayStation 5 plus compacte à la fin de l’année 2023 avait notamment été annoncé en avance par Tom Henderson en mai. Dans cet article, le leaker prédisait aussi le lancement du PlayStation Portal et des PlayStation Buds. Autant dire que ses sources semblent avoir vu juste.

Ce qui est intéressant, c’est que Tom Henderson prévoit aussi le lancement d’une PlayStation 5 Pro en 2024. Le lancement serait prévu en novembre et elle serait raisonnablement plus puissante que la PlayStation 5 de base. En face, Microsoft prépare une nouvelle version de sa Xbox Series X, dont le niveau de puissance ne devrait pas évoluer.

Le socle vertical devient payant

Quasiment toutes les images de la nouvelle PlayStation 5 de Sony présentent la console à la verticale. Depuis 2020, le constructeur est très conscient de l’encombrement de sa console et préfère la montrer à la verticale. Sauf que cette position était installable gratuitement sur le premier modèle. Avec la version « Slim », il faudra passer à la caisse.

Le nouveau « Stand vertical » sera vendu séparément au prix de 29,99 euros. Si le prix de la PS5 ne change pas en France avec l’arrivée de ce nouveau modèle, il y aura en fait moins d’options dans la boite.

Le socle horizontal ne semble pas super élégant

Puisque le socle pour tenir la console à la verticale est en option, il faudra donc par défaut la placer à l’horizontale. Une seule image de Sony la montre dans cette position.

On y découvre un pied en plastique transparent pas très élégant pour faire tenir la console sans la déséquilibrer, surtout avec son lecteur Blu-ray.

La nouvelle PS5 est vraiment plus petite

La nouvelle PlayStation 5 mesure 358 × 96 × 216 mm pour 3,2 kg, contre 390 x 104 x 260 mm pour 4,5 kg pour la même console au lancement. Mais le mieux reste encore une représentation visuelle de ce changement de taille. Un internaute de Restera propose une comparaison directe des deux modèles.

La comparaison a été réalisée grâce à la taille du lecteur Blu-ray en façade. On voit que le nouveau modèle est significativement plus petit et moins large que le modèle de 2020.

Le stockage augmente

Lors du lancement de la PlayStation 5 en 2020, Sony avait choisi d’y intégrer un SSD rapide de 825 Go. On peut lire dans l’article d’annonce de la nouvelle PlayStation 5 qu’elle intègre désormais 1 To de stockage. Un volume un peu plus large qui devrait permettre d’installer quelques jeux de plus.

L’annonce ne précise pas s’il est toujours possible d’installer un SSD NVMe supplémentaire dans la nouvelle console. Il faudra attendre les tests pour s’en assurer, même si rien ne laisse penser à ce stade que l’option a disparu.

Les ports USB ont changé

Dernier détail qu’il faut bien garder en tête, la connectique de la console évolue. La PlayStation 5 propose dorénavant deux ports USB-C en façade (un port USB 2.0 et un port USB 3 à 10 Gb/s), et deux ports USB Type-A à l’arrière de la console. Exit donc le port USB-A en façade qui pouvait être défectueux chez certains.