Un média dévoile les futures consoles Sony PlayStation, mais c’est dur à avaler

Un média révèle l'intégralité des projets de Sony PlayStation, mais cela soulève des interrogations.

La récente fuite de la feuille de route de Sony PlayStation par Tom Henderson, un journaliste d’Insider Gaming, dévoile plusieurs produits intrigants. Parmi ceux-ci, on trouve une PlayStation 5 Slim, une console portable, nommée Q Lite, et une PlayStation 5 Pro.

Si les informations sont exactes, ces produits pourraient être lancés entre 2023 et 2024. Cependant, il est important de noter que ces informations sont à prendre avec prudence, car elles n’ont pas encore été confirmées officiellement par Sony.

La roadmap dévoilée ?

Selon Tom Henderson, la PlayStation 5 Slim serait lancée en septembre 2023 et se passerait du lecteur de disque, qui serait proposé en option. Cela permettrait à Sony de ne proposer qu’une seule version de la console, avec la possibilité d’ajouter un lecteur de disque si nécessaire.

Project Nomad et Project Voyager, des écouteurs et des écouteurs sans fil estampillés PlayStation, seraient également prévus pour être lancés d’ici mars 2024. La console portable Q Lite, optimisé pour le PlayStation Remote Play, serait lancé entre octobre et décembre 2023.

Enfin, la PlayStation 5 Pro, dont la sortie serait prévue pour fin 2024, est en cours de développement. Les détails techniques restent inconnus, mais les studios de développement externes devraient recevoir des kits de développement d’ici la fin de 2023.

Bien que ces informations soient alléchantes pour les fans de PlayStation, il est essentiel de rappeler qu’elles n’ont pas été confirmées par Sony et qu’il convient donc de les considérer avec prudence. Cela étant dit, si ces projets sont bien réels, ils pourraient marquer une nouvelle étape excitante pour l’écosystème PlayStation.

Pour le moment, nous n’avons que quelques bruits de couloirs à se mettre sous la dent venant de quelques sources certes concordantes, mais qui ont pu se tromper par le passé sur ce genre de rumeurs. De plus, en admettant que ces projets soient bien en cours chez Sony, le fabricant pourrait les abandonner à tout moment avant leurs annonces.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.