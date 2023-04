PlayStation : Sony réfléchirait à une nouvelle console portable

Les rumeurs vont bon train sur le web concernant une nouvelle console portable PlayStation. Deux journalistes habitués des rumeurs ont apporté leur point de vue sur le sujet.

Depuis l’échec de la PS Vita au début des années 2010, les fans de PlayStation attendent fermement le jour où Sony redonnera une chance aux consoles portables face à Nintendo. Le succès de la Nintendo Switch et l’arrivée du cloud gaming a démontré qu’il y avait peut-être la place pour un PlayStation Phone. Plus récemment, de nouveaux acteurs comme Valve avec le Steam Deck et Asus tentent l’expérience.

L’attente pourrait toucher à sa fin si les dernières rumeurs du secteur se concrétisent. Sony travaillerait bien à un nouveau format portable, mais peut-être pas une console capable de faire tourner les jeux nativement.

Une console portable dédiée au cloud gaming ?

Les derniers échos autour d’une console portable Sony proviennent d’abord de Tom Handerson. Cet ancien journaliste est désormais un habitué des fuites. Il se concentre habituellement sur les FPS compétitifs comme Call of Duty ou Battlefield, mais depuis plusieurs mois, il multiplie les rumeurs autour de PlayStation. C’est notamment lui qui promet l’arrivée d’une PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray externe.

For those asking, the new Sony hardware I alluded to in yesterday's stream hasn't been reported on yet. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 2, 2023

Cette fois, il s’est montré plus flou en annonçant seulement que Sony travaillait sur un nouveau type de matériel « qui n’a pas fait l’objet de rumeurs ou d’annonces jusque-là ». Cela exclut de fait des révisions de la PS5 ainsi que les éventuels futurs écouteurs sans fil de la console. Les fans ont eu alors l’idée d’une nouvelle console portable PlayStation. Entre alors en scène Jeff Grubb, journaliste habitué des rumeurs et des bruits de couloir.

I am traveling to Super Nintendo World, but I see the reports about a potential Vita 2, and I would definitely scope down those expectations. I've only ever heard about a cloud-streaming handheld. — Grubb (@JeffGrubb) April 4, 2023

D’après le journaliste, il aurait entendu des bruits de couloirs parlant d’une console portable dédiée au cloud gaming. Il s’agit d’une idée plutôt récente sur le marché et née de l’émergence des services de cloud gaming. Logitech s’y est essayée avec Tencent et Razer a aussi lancé un format similaire. En d’autres termes, une console proposant une manette physique, un écran et une connexion internet pour le streaming de jeu, mais sans la puissance de calcul nécessaire pour les faire tourner nativement hors ligne sur l’appareil.

Pour pousser son PlayStation Plus Premium, qui permet d’accéder à un catalogue de jeux PlayStation 4 en streaming, Sony pourrait donc développer un nouvel appareil dans son écosystème à côté de la PS5 et du PS VR2. On imagine qu’un tel appareil serait également capable de jouer en « Remote Play » depuis une console locale.

Peut-on y croire ?

Pour le moment, nous n’avons que quelques bruits de couloirs à se mettre sous la dent venant de deux sources certes concordantes, mais qui ont pu se tromper par le passé sur ce genre de rumeurs. De plus, en admettant qu’un projet soit bien en cours chez Sony, le fabricant pourrait l’abandonner à tout moment avant son annonce.

Reste que le fabricant a trouvé un nouvel intérêt pour ses services depuis un an et souhaite pousser les niveaux d’abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. Une console portable dédiée au cloud gaming serait un excellent moyen de le proposer.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.