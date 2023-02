PS5 : des écouteurs sans-fil gaming voués à la console seraient en chantier

D'après des sources du site spécialisé Insider Gaming, Sony développerait actuellement des écouteurs sans fil dédiés à la PlayStation 5. Un nouveau casque sans fil PS5 serait également en chantier.

Sur son exercice financier 2023 (compris entre avril 2023 et mars 2024), Sony lancerait des écouteurs sans-fil dédiés à la PlayStation 5 et un nouveau casque Bluetooth conçu pour sa console de salon. C’est ce que nous dit cette semaine Insider Gaming, qui laisse entendre que ces deux périphériques seraient pour l’instant en développement.

Concernant les earbuds pressentis pour la PS5, ces derniers répondraient en interne au nom de code « Project Nomad » et profiteraient d’une autonomie proche des cinq heures. Ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle puisque l’autonomie proposée par les écouteurs WF-1000XM3, également commercialisés par Sony, avoisine pour sa part les 6 à 8 heures sur batterie.

Vers un lancement en même temps que la PS5 à lecteur détachable ?

Bien évidemment, un boîtier de recharge USB-C serait là pour renforcer cette endurance a priori perfectible. Ce boîtier pourrait alors être rechargé, par exemple, en le connectant à la PS5… et cette méthode serait par ailleurs employée pour les mises à jour, lit-on.

Comme évoqué plus haut, Sony aurait en outre un nouveau casque sans-fil dans les tuyaux pour sa console : nom de code « Voyager ». Ce périphérique devrait reprendre en partie les spécifications et le positionnement du casque Inzone H7, mais on ignore quel sera son placement tarifaire exact.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de relever que le lancement présumé de ces deux accessoires interviendrait peu ou prou sur le même créneau que la PlayStation 5 à lecteur détachable évoquée par la rumeur ces derniers mois. Cette dernière devrait arriver sur le marché en septembre 2023 selon Insider Gaming

Notons enfin que Sony ne sera pas le premier à lancer des écouteurs sans-fil dévolus au gaming. Avant lui, Razer s’est par exemple livré à l’exercice avec ses écouteurs Hammerhead, compatibles aussi bien avec la PS5 que les Xbox Series S | X.

