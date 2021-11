Jouer à sa PS5 depuis un smartphone Android devient plus confortable

L'application Android permettant de jouer en Remote Play à la PS4 ou à la PS5 vient de se mettre à jour. Les DualShock 4 et DualSense sont désormais bien mieux prises en charge.

Pour ceux qui n’ont pas particulièrement envie de souscrire à un abonnement pour accéder à du cloud gaming, il est toujours possible dans certains cas d’accéder à sa propre console (ou son propre PC) depuis son smartphone pour y jouer à distance. C’est le cas notamment avec les PlayStation 4 et PlayStation 5. Et depuis peu, le confort de jeu vient d’être grandement amélioré pour certains appareils.

Mise à jour du PS Remote Play

L’application PS Remote Play a été mise à jour le 12 novembre 2021 sur le Google Play Store. Si l’on se réfère à la note de mise à jour, voici les nouveautés de cette version :

Vous pouvez désormais utiliser la manette sans fil DualSense sur les périphériques mobiles équipés d’Android 12.

Vous pouvez désormais utiliser le pavé tactile et le détecteur de mouvements de la manette sans fil DUALSHOCK 4 sur les périphériques mobiles équipés d’Android 12.

Nous avons amélioré les performances.

Bien que basiques, ces changements étaient particulièrement attendus par la communauté.

DualSense et DualShock 4 enfin pleinement compatibles

S’il est déjà possible d’appairer une manette de PS5 à un smartphone Android, sa reconnaissance et son fonctionnement sont erratiques et surtout très fluctuants selon le téléphone utilisé. Avec cette mise à jour, la DualSense devrait donc être parfaitement reconnue par PS Remote Play sur les appareils tournant sous Android 12, permettant ainsi de jouer dans les meilleures conditions à ses jeux PS5 à distance.

De son côté, la DualShock 4 (la manette de la PS4) gagne en fonctionnalités. Toujours sur les smartphones et tablettes sous Android 12, il est désormais possible d’utiliser le pavé tactile et le détecteur de mouvements. Mieux vaut tard que jamais, parait-il…

Pour ceux qui n’ont pas encore reçu la mise à jour vers Android 12, il faudra encore patienter un peu. Ces nouveautés sont — pour le moment tout du moins — réservées à la dernière mouture de l’OS de Google.

