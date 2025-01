Vers une hausse de prix pour les Galaxy S25 ?

D’après des informations obtenues auprès d’un revendeur européen, le prix des prochains mobiles stars de Samsung pourrait augmenter par rapport à la génération d’avant.

Le Samsung Galaxy S25 // Source : Android Headline – OnLeaks

Les rumeurs s’enchaînent et se contredisent parfois. Alors qu’il y a un peu moins d’un mois, on pensait connaître les prix des futurs Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, grâce à des prix obtenus chez un revendeur suédois, il semble que tout le monde ne soit pas d’accord.

Comme l’ont remarqué SamMobile et 91Mobiles, deux autres revendeurs européens ont, semblerait-il, craché le morceau concernant le prix du trio de téléphones. Et il se pourrait bien que les mobiles de 2025 soient plus chers que ceux de 2024.

70 à 150 € d’augmentation

Si l’on en croit le revendeur italien Zanetti, qui a accidentellement mis en ligne les fiches produits des mobiles, les différents modèles pourraient prendre entre 70 et 150 € d’augmentation cette année. Les informations obtenues par 91Mobiles, venant manifestement d’un autre revendeur, pointent vers une hausse similaire, mais un peu moins salée.

Voici les fourchettes de prix évoquées :

Galaxy S25 — 128 Go : 964,90 – 973 €

Galaxy S25 — 256 Go : 1026,90 – 1036 €

Galaxy S25 — 512 Go : 1151,90 – 1162 €

Galaxy S25+ — 256 Go : 1235,90 – 1246 €

Galaxy S25+ — 512 Go : 1359,90 – 1371 €

Galaxy S25 Ultra — 256 Go : 1557,90 – 1571 €

Galaxy S25 Ultra — 512 Go : 1681,90 – 1696 €

Galaxy S25 Ultra — 1To : 1930, 90 – 1948 €

Dans tous les cas donc, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont montrés comme étant plus chers que les téléphones de la génération précédente.

Des informations contradictoires

Attention tout de même, ces rumeurs doivent être prises avec des pincettes. Tout d’abord parce que deux vendeurs différents semblent afficher des tarifs différents au sein de l’UE, ce qui peut laisser penser qu’il s’agit juste de tarifs temporaires mis là par des magasins en quête de référencement.

Mais surtout, les prix affichés sont loin des prix marketing se finissant en ***9,99 €. Si ces tactiques de vente ne sont pas une règle absolue, Samsung s’y est tout de même tenue ces derniers temps et il serait étonnant de voir le constructeur changer son fusil d’épaules aussi nettement.

En somme, tout ce que l’on peut dire aujourd’hui c’est que la tendance serait vers des prix à la hausse pour les Galaxy S25, ou au mieux des tarifs similaires à ceux de l’année dernière. Pour des informations plus fiables, il faudra attendre le 22 janvier prochain. D’ici là, gardez un œil critique sur les différentes rumeurs qui passent.