Alors que les Pixel 9 entament tout juste leur premier trimestre de commercialisation, les rumeurs vont déjà de bon train sur la prochaine génération de mobile, et notamment sur le Pixel 10a.

Le design supposé du Pixel 9a // Crédit : Android Headlines

Si vous attendez impatiemment le Pixel 9a, sachez que ce mobile pourrait être une affaire encore plus intéressante que prévu. En effet, le téléphone, pourrait avoir un processeur que même la génération suivante de téléphone ne changerait pas.

Android Authority, qui a eu vent des plans 2025-206 de Google concernant sa gamme de téléphones Pixel, affirme en effet que le pixel 10a, pas attendu avant mi 2026, pourrait recycler le Tensor G4 pour des questions de prix.

Un Pixel 10a au rabais ?

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

Remettons un peu les choses dans l’ordre. Le Pixel 9a, variante milieu de gamme des téléphones star de Google, devrait sortir en mars prochain avec un processeur fabriqué par Samsung : le Tensor G4. Celui-là même que l’on retrouve dans les Pixel 9 et 9 Pro. La série A chez Google a toujours embarqué les mêmes processeurs que les déclinaisons haut de gamme.

Cela pourrait donc changer avec le Pixel 10a, attendu pour le premier ou le deuxième trimestre 2026. D’après les informations d’Android Authority, le mobile, à peine en phase de prototypage, pourrait réutiliser ce Tensor G4 au lieu de passer au G5 comme le reste des Pixel 10. La raison derrière ce choix serait le coût trop élevé de ce processeur maison.

Crédit : Google

Le G5 représenterait un important bond générationnel pour Google, en plus d’être une puce entièrement pensée par l’entreprise et non plus construite en collaboration avec Samsung. Mais ce serait également une puce très chère, car bourrée jusqu’à la moelle de semi-conducteurs. Pour conserver des prix bas, Google envisagerait donc de sortir un Pixel 10a avec un Tensor G4. De quoi faire largement baisser le prix du téléphone, mais aussi de le priver de dernières innovations made in Mountain View.

Un prix plus bas pour faire passer la pilule ?

Cela représenterait un important changement de philosophie pour Google et une concession importante pour les fans de la série A. Reste à savoir si un prix plus bas pourrait éventuellement aider la pilule à passer.

Pour aller plus loin

Pourquoi il faudrait attendre le Pixel 10 pour un smartphone Google vraiment puissant

Histoire de ne pas nous laisser sur notre faim, Android Authority se permet aussi de dévoiler les noms de code des Pixel 11, attendus eux aussi pour 2026. Pour cette fournée, Google aurait adopté des qualificatifs relatifs aux ours. Le Pixel 11 Pro serait ainsi prénommé « Grizzly », le 11 « Cubs », le Pro XL « Kodiak » et le Fold « Yogi ». Pour le reste des caractéristiques, il faudra sans doute attendre un bon moment.