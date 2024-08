Pixel 9 : pour Google, les fonctions sont plus importantes que les performances

Le nouveau téléphone de Google, le Pixel 9 Pro, embarque une puce Tensor G4 développée pour ses usages spécifiques. Si elle ne brille pas côté benchmarks, elle semble répondre aux attentes du téléphone.

Pixel 9 Pro // Source : Google

La sortie d’un nouveau smartphone donne souvent lieu à des comparaisons matérielles, logicielles pour trouver le téléphone le plus adapté à ses besoins. Avec ses puces Tensor, Google parait faire l’impasse sur ces méthodes en sortant des clous de référence. Si la puce Tensor G4 des Pixel 9 et Pixel 9 Pro ne brille pas du côté des benchmarks, elle semble répondre aux besoins sur smartphone.

Une utilisation calibrée

Si les premières mesures de la Tensor G4 notaient de minimes différences avec sa prédécesseure, Google ne paraît pas s’en inquiéter. Au cours de l’événement Made by Google du 13 août, la firme de Mountain View présentait le Pixel 9 Pro et la Tensor G4, indiquant que la puce était « la plus rapide et la plus efficace à ce jour ».

L’entreprise poursuit en indiquant que la Tensor G4 est conçue pour répondre aux usages du quotidien en passant de la navigation sur le web au streaming sur YouTube jusqu’à la prise de photos sans ralentissements.

Des propos appuyés par Soniya Jobanputra, responsable produit Pixel chez Google, dans une interview au Financial Express rapportée par 9to5Google :

Lorsque nous concevons une puce, nous ne la concevons pas pour qu’elle soit rapide et performante. Nous ne la concevons pas pour qu’elle surpasse une référence spécifique. Nous la concevons pour qu’elle réponde à nos cas d’utilisation. – Soniya Jobanputra –

Une évolution à long terme

Dans son interview au Financial Express, Jobanputra ne s’attarde pas sur des évolutions futures de la gamme Tensor. « Nous n’avons pas d’informations prospectives à partager, mais nous pensons qu’il est très important de construire la bonne puce pour les expériences que nous essayons de proposer chaque année », a-t-elle confié.

Une évolution qui passera à priori par l’intégration de plus d’intelligence artificielle au sein de son écosystème.