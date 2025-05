Microsoft a un argument de taille pour vous forcer à utiliser Edge

Microsoft va supprimer une fonction essentielle de Microsoft Authentificator pour forcer ses utilisateurs à utiliser Edge sur mobile.

Le Google Play Store accueille Edge Canary, la nouvelle version de Microsoft Edge. // Source : Microsoft

Microsoft continue d’imposer sa vision de la sécurité. Alors que la firme souhaite mettre fin à l’ère des mots de passe, elle souhaite également mettre en avant ses nouveaux systèmes d’authentification, quitte à supprimer des fonctions essentielles présentes dans certaines de ses applications.

La firme nous informe qu’à partir de juin 2025, Microsoft Authentificator, l’application mobile d’authentification de Microsoft, ne pourra plus s’occuper de la gestion des mots de passe. Une fonctionnalité qui se retrouvera au sein de son navigateur Microsoft Edge.

Microsoft Authenticator Télécharger gratuitement

Une suppression progressive

Les utilisateurs de Microsoft Authentificator ont le temps de se préparer, car cette suppression se fera progressivement. Selon la note de Microsoft, à compter du mois de juin 2025, il ne sera plus possible d’enregistrer de nouveaux mots de passe dans l’application. En juillet, le remplissage automatique sera désactivé et les informations de paiement stockées seront supprimées. Enfin, à compter du mois d’août 2025, les mots de passe enregistrés et les mots de passe générés non enregistrés ne seront plus accessibles dans l’application.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits et payants ?

Une utilisation limitée

Les utilisateurs de la solution de Microsoft ne seront pas pour autant pas laissés sans solutions. En effet, ces informations sont synchronisées avec leur compte Microsoft et pourront être accessibles via le gestionnaire de mots de passe proposé dans Microsoft Edge. Microsoft Authentificator, lui, pourra toujours être utilisé pour stocker les clés d’accès et fournir un code de validation dans le cadre d’une authentification à double facteur.

Pour aller plus loin

Double authentification (2FA) : pourquoi et comment sécuriser ses comptes Google, Meta, iCloud, Steam…

Les utilisateurs qui pourraient se sentir contraints par Microsoft, peuvent, s’ils le souhaitent, se tourner vers un autre gestionnaire de mots de passe, mais la firme précise qu’ils devront le faire avant le 1ᵉʳ août 2025 pour le faire. Les informations de paiement, elles, devront être saisies manuellement pour des raisons de sécurité.

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.