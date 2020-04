Tesla Model S/X : ce mode « guépard » rend leur accélération encore plus véloce

Le constructeur Tesla est actuellement en train de déployer une mise à jour logicielle sur les versions Model S et X Raven. Au menu du jour : un mode "guépard" capable de booster la puissance du moteur de 45 chevaux au démarrage, pour une accélération toujours plus puissante.

Une nouvelle mise à jour logicielle qui ravira les férus de vitesse. Le constructeur Tesla procède en effet à la mise en place d’un nouveau mode répondant au nom de « Cheetah », ou guépard en Français, uniquement implémenté sur les Model S et Model X Raven. Pour rappel, ce type de Tesla s’équipe d’un moteur à aimants permanents — à l’image de la Model 3 — jugé plus efficace par l’entreprise, au lieu d’un moteur linéaire par induction observé sur les anciennes versions.

Tel un guépard prêt à surgir sur sa proie

Le fait est que ce mode guépard profiterait de la nouvelle suspension adaptative du binôme susmentionné pour justement abaisser la suspension avant du véhicule, dont la position est associée à celle d’un guépard prêt à surgir sur une proie. L’arrière de l’automobile ne bouge quant à lui pas d’un iota. Conséquence : l’engin bénéficierait d’une accélération encore plus véloce qu’à l’accoutumée, comme l’a démontré la chaîne YouTube DragTimes.

La Model S Performance utilisée a ainsi libéré plus de puissance au démarrage, pour atteindre un pic de 614 kW (834 chevaux), contre 580 kW (788 chevaux) en temps normal, soit une hausse de 45 chevaux. Quant aux temps de référence, l’exercice 0 à 96 km/h est effectué en 2,41 secondes au lieu de 2,47 secondes, d’après les chiffres de l’usager. Sur le configurateur officiel, cette distance est normalement atteinte en 2,6 secondes grâce au Mode Ludicrous.

La guerre des chiffres

Mais d’après Electrek, la configuration des pneus et des roues appliquée à la Model S testée n’est pas la plus optimale. Les temps effectués pourraient donc chuter un peu plus selon les modèles de voiture. Le fait est que Tesla rend ses Model S et X encore plus rapides, pour concurrencer toujours plus leurs rivales du moment sur le plan des performances de vitesse et d’accélération.