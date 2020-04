Razer lance des écouteurs sans fil Pikachu qui se rechargent dans une Pokéball

Razer lance les Pikachu True Wireless Earbuds, des écouteurs sans fil aux couleurs du Pokémon le plus célèbre de la franchise. Cerise sur le gâteau, le boîtier de transport et recharge reprend le design d’une Pokéball.

Référence de l’univers gaming, Razer tente une nouvelle incursion sur le marché de l’audio avec des écouteur sans fil pour le moins originaux. En association avec la franchise Pokémon, le constructeur lance les Pikachu True Wireless Earbuds, des écouteurs aux couleurs du petit monstre jaune. À la lecture de la fiche technique on s’aperçoit que Razer a maquillé ses Hammerhead True Wireless aux couleurs de Pikachu.

On retrouve donc un design inspiré des AirPods d’Apple avec une peinture jaune et un petit Pikachu gravé sur les touchpads de chaque écouteur. Compatibles Bluetooth 5.0 (avec une latence de 60 ms), les Pikachu Wireless Earbuds intègrent des drivers de 13 mm chacun et autorisent une écoute prolongée de trois heures. C’est peu comparé à la concurrence.

Pensés pour le gaming, les écouteurs de Razer ne se distinguent pas particulièrement par leur qualité audio en musique. Néanmoins, ils s’en tirent avec les honneurs et ont le mérite de se montrer polyvalents et flatteront les tympans des amateurs de basses puissantes. Ajoutons à cela une réduction de bruit passive ainsi que la compatibilité avec la plupart des assistants vocaux.

Une Pokéball en guise de boîtier de recharge

Vous adorez le boîtier des AirPods ? Attendez de découvrir celui des Pikachu Wireless Earbuds. Pour pousser le concept au maximum, Razer livre les écouteurs avec un boîtier de transport (et recharge) reprenant le design d’une Pokéball. Le constructeur ajoute une petite dragonne permettant d’accrocher la Pokéball à un porte-clés, une sacoche ou un sac à main. Le tout est certifié IPX4.

Malheureusement il ne suffit pas lancer la Pokéball sur les écouteurs pour qu’ils rentrent seuls dans la boîte. Dommage. Néanmoins, le boîtier permet quand même de recharger cinq fois les écouteurs portant ainsi l’autonomie à 15 heures.

Pour le moment, les Pikachu Wireless Earbuds ne sont disponibles que sur le marché chinois. Razer les propose au prix de 849 yuans, soit 110 euros environ. S’ils débarquaient en France vous craqueriez ?