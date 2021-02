Nokia 1.4 officialisé : à 99 euros, il veut remettre Android Go sur le devant de la scène

HDM Global continue de faire vivre la marque Nokia et a récemment annoncé un nouveau smartphone Android d'entrée de gamme sous la barre des 100 euros.

Un téléphone pensé pour la famille. C’est l’approche qu’a choisi de mettre en avant HDM Global pour ce nouveau smartphone commercialisé à 99 euros. Le Nokia 1.4 serait alors le smartphone qui exploiterait au mieux Android Go en répondant à des usages aussi bien personnels que professionnels.

Les caractéristiques du Nokia 1.4

Avec des dimensions de 166,4 x 76,7 x 8,7 mm, le Nokia 1.4 arbore une dalle IPS de 6,51 pouces pour une définition FHD+ de 720×1600 pixels, une résolution d’environ 269 ppp sur un ratio 20:9. D’emblée, pas sûr donc que ce large écran convienne à toute la famille.

L’appareil est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 215, gravée en 28 mm, ce qui positionne le terminal sur l’entrée de gamme. Ce SoC est composé de quatre CPU Cortex-A53 cadencés à 1,3 GHz et d’un GPU Adreno 308 pour la partie graphique. Côté mémoire vive, trois configurations sont proposées selon les régions avec 1, 2, ou 3 Go.

Concernant le stockage, nous retrouvons également trois variantes selon les pays de commercialisation avec 16, 32 ou 64 Go. Point important : un lecteur de carte microSD est de la partie. Autre détail à noter : en Europe, l’appareil peut accueillir deux cartes SIM, mais ne comptez pas sur la 5G. Une prise jack est présente tout comme un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

La batterie intégrée est de 4000 mAh et HDM Global communique sur une autonomie de deux jours. Le constructeur précise que ces tests d’endurance comprennent « l’utilisation active d’un appareil 5 heures par jour avec une batterie neuve. Exemples d’utilisation : jeux, streaming vidéo, appels, envoi de sms, navigation internet et utilisation d’applications (réseaux sociaux, actualités, navigation et musique) ».

Android Go au cœur du Nokia 1.4

On le sait, Android Go se destine aux appareils d’entrée de gamme et le smartphone est livré avec Android 10 Go pouvant être mis à jour vers Android 11 Go. D’ailleurs à l’instar des Pixel, trois années de mises à jour de sécurité sont garanties sur cet appareil.

Mais c’est surtout l’application Camera Go qui est mise en avant. Cette dernière permet d’exploiter les deux capteurs arrière, le principal étant de 8 mégapixels et le second, dédié à la macro, de 2 mégapixels. La caméra selfie offre pour sa part une définition de 5 mégapixels.

Récemment Google y a intégré des fonctionnalités phares aujourd’hui implémentées au sein de sa gamme Pixel. C’est notamment le cas du mode nuit annoncé en octobre dernier et résultant des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’illuminer le cliché tout en gommant le bruit numérique. Notons également l’intégration du mode portrait avec un effet de flou de type bokeh.