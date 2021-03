Acer se lance dans les composants PC avec FrostBlade, son premier ventilateur

La nouvelle pourrait paraître anodine, mais elle ne l'est peut-être pas tant que ça. Acer annonce le Predator FrostBlade, son premier ventilateur. Sa première véritable incursion sur le marché des composants PC.

Design agressif, rembourrage en caoutchouc sur les coins, conception d’hélice brevetée, éclairage RGB… Avec son Predator FrostBlade, Acer semble s’être inspiré des meilleurs pour lancer son tout premier ventilateur conçu en interne.

De par ses caractéristiques, le Predator FrostBlade semble bien parti pour faire ombrage à certains modèles RGB de Corsair, InWin ou encore Thermaltake. Son positionnement tarifaire n’est toutefois pas particulièrement agressif, puisque ce nouveau ventilateur se place déjà parmi les références les plus coûteuses.

Acer veut donner du souffle à votre PC, et c’est une première

Intégré à la nouvelle tour gaming Predator Orion 9000, le FrostBlade sera aussi vendu séparément au tarif de 29,99 euros, dès cette semaine.

Côté spécifications, Acer évoque jusqu’à 16% de flux d’air en plus et 55% de pression statique supplémentaire pour son Predator Orion 9000, maintenant qu’il est équipé de ventilateurs Predator FrostBlade. Pour le reste, la marque taïwanaise compare surtout les performances de son premier ventilateur avec celles des modèles génériques que sa tour utilisait par le passé. On apprend néanmoins que le Predator FrostBlade (120,5 x 120,5 x 28,7 mm) permet d’obtenir un CFM de 49,1 (pour 1,67 mmAq de pression statique), ce qui est plutôt dans la bonne moyenne pour un ventilateur de 120 mm destiné avant tout à l’amélioration des écoulements d’air dans le boîtier.

Pour le reste, on retrouve un système de rétroéclairage RGB (avec des LED incrustées sur les quatre moyeux) dont les couleurs et motifs sont contrôlables par le biais de l’application PredatorSense. Le Predator FrostBlade profite enfin d’une espérance de vie estimée à 50 000 heures, et d’une vitesse de rotation maximale de 1800 RPM (contre 600 RPM au minimum). Son niveau sonore maximum est pour sa part mesuré à environ 30 dBA.

Le Predator FrostBlade sera dans un premier temps disponible uniquement chez Cdiscount et chez les grossistes partenaires de la marque.

Acer insiste sur le fait qu’il se lance sur le marché des composants pour PC, laissant entendre que d’autres produits pourraient suivre. Maintenant que la marque a un ventilateur, elle pourrait par exemple proposer des systèmes de Watercooling AIO ou des ventirads.