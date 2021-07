Amazon Prime Video Ligue 1 : un prix d’abonnement plus élevé pour regarder le foot

Amazon dévoile les prix de son abonnement Prime Video Ligue 1 qui permettra de regarder les matchs de football du championnat français. Il faut compter sur une augmentation du prix par rapport à celui de l'abonnement classique à la plateforme de streaming.

Il y a peu, Amazon annonçait avoir racheté les droits de la Ligue 1. Le géant américain va ainsi diffuser les matchs de football de l’élite du football professionnel en France jusqu’en 2024. Désormais, on connaît le prix de l’abonnement à cette nouvelle offre sur Prime Video. Voici donc « Amazon Prime Video Ligue 1 » qui débarque sur le service SVoD.

À partir du 1er août, vous pourrez souscrire un abonnement à Prime Video Ligue 1. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prix de l’abonnement.

Prix de l’abonnement Amazon Prime Video Ligue 1

Regarder les matchs de la Ligue 1 sur Prime Video Ligue sera réservé aux abonnés Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros à l’année pour l’offre classique). Or, pour en profiter, il faudra débourser une somme supplémentaire.

Le service Amazon Prime Video Ligue 1 sera ainsi vendu au tarif de 12,99 euros par mois.

Ce que contient l’offre Amazon Prime Video Ligue 1

Avec sa nouvelle offre, Amazon va diffuser huit matchs par journée de Ligue 1. La multinationale a notamment les droits sur le fameux match du dimanche soir qui se voit d’ailleurs décalé de 21h à 20h45 sur demande d’Amazon.

Pour rappel, les rencontres du dimanche soir en Ligue 1 sont celles qui sont jugées les plus alléchantes, celles avec le plus d’enjeux. Ainsi, Prime Video pourra retransmettre les dix meilleures affiches de la compétition sur la saison 2021/2022 et celles qui suivent.

Pourquoi Amazon prévoit-il de lancer cette nouvelle formule le 1er août ? Il s’agit de la date à laquelle va se tenir le Trophée des champions opposant Lille au PSG. Ces équipes sont respectivement tenantes du titre de Ligue 1 et de la Coupe de France.

Ce premier match retransmis par Amazon sera le seul diffusé gratuitement pour tous les abonnés Prime Video. En outre, une émission prévue avant chaque rencontre du dimanche soir sera disponible sans frais supplémentaires pour ces mêmes clients.